На поддержку малообеспеченных семей направлено почти 8 млрд тенге

По состоянию на 1 апреля 2026 года адресная социальная помощь (АСП) в Казахстане назначена 167,4 тыс. гражданам из 31,1 тыс. семей. Общая сумма выплат составила 7,9 млрд тенге. В целом в 2026 году на эти цели из государственного бюджета предусмотрено 62,7 млрд тенге.

Как отмечается, основная цель адресной социальной помощи — поддержка семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Она предусматривает как денежные выплаты, так и вовлечение трудоспособных членов семьи в активные меры содействия занятости.

Система АСП включает несколько направлений поддержки. В частности, социальная помощь назначается ежеквартально гражданам, чей доход ниже установленной черты бедности.

Кроме того, предусмотрена ежемесячная дополнительная выплата детям из малообеспеченных семей в возрасте от 1 до 6 лет включительно. Ее размер составляет 1,5 МРП на каждого ребенка. На 1 апреля текущего года такую выплату получили 51,7 тыс. детей дошкольного возраста из семей – получателей АСП. Общая сумма выплат составила 942,1 млн тенге.

Также программа предусматривает содействие занятости: трудоустройство, предоставление грантов семьям, желающим открыть собственное дело, направление на курсы повышения квалификации и другие меры поддержки.

Подать заявление на получение адресной социальной помощи можно, обратившись в карьерный центр, к акиму сельского округа по месту жительства или через портал электронного правительства eGov.kz.