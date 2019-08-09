Такие цифра привели в департаменте статистики города Шымкента. Как сообщил руководитель управления социальной и демографической статистики Ербол БОЛЫСБЕК, в январе-июне этого года в наш город прибыло из других регионов 25 383 человек, а вот покинуло пределы мегаполиса 21 673, пишет Панорама Шымкента.

«Из других стран в Шымкент заехало 488 человека, а выписано было 184, — констатирует руководитель управления. Всего за этот период на территорию города заехало для проживания 38 983 человека, выехало – 34 969».

В первом полугодии в Шымкенте на свет появилось 13 018 младенцев. А умерло 2350 жителей.