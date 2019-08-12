Сегодня аким Туркестанской области, председатель областного филиала партии «Nur Otan» Умирзак Шукеев провел совещание с аппаратом и членами бюро, где представил первого заместителя председателя Туркестанского областного филиала партии «Nur Otan»

На основании постановления№ 020от 26 июля 2019 года Бюро Политсовета партии «Nur Otan», приказом первого заместителя председателя партии «Nur Otan» Бауыржана Кыдыргалиевича Байбека №148 от 9 августа 2019 года на должность первого заместителя председателя Туркестанского областного филиала партии назначен Тажибаев Бейсенбай Даулетович.

«Поручаю по-новому установить открытый и широкий диалог с народом, усилить роль партии в обеспечении прозрачности взаимоотношений исполнительной власти и общества. Необходимо усилить работу по рассмотрению обращений граждан, эффективному решению поднимаемых ими проблем, привлекать для этого руководителей государственных органов, депутатский корпус, членов фракций. Активно должна вестись работа по разъяснению населению помощи, оказываемой государством в связи с ЧС в Арыси. В этой связи считаю, чтоБейсенбай Даулетович проявит свой профессионализм в реализации партийных проектов», — отметил аким области.

Тажибаев Бейсенбай Даулетович родился в 1982 году в Южно-Казахстанской области.

По специальности: журналист, правовед.

Трудовой путь начал в 2002 году корреспондентом, заведующим редакцией в газете «Шымкент келбеті», «Панорама Шымкента» города Шымкент,Южно-Казахстанской области.

С 2005 по 2017 годы работал редактором областного филиала АО «Республиканская телерадиокорпорация «Казахстан», руководителем пресс-службы аппарата акима Южно-Казахстанской области, главным редактором общественно — политической газеты «Оңтүстік Қазақстан», руководителем корреспондентского пункта газеты «Айкын» в г. Астана, главным редактором редакции ТОО «Столичная Астана», руководителем пресс-службы — пресс-секретарем аппарата акима Туркестанской области.

С августа 2018 года по сегодняшний день занимал должность руководителя управления внутренней политики Туркестанской области.

Пресс-служба акима Туркестанской области