Nur Otan переименовали в «Аманат»

На внеочередном съезде партии Nur Otan было принято решение о переименовании партии в «Аманат», передает OTYRAR.

Об этом журналистам издания поведала первый заместитель председателя Шымкентского городского филиала «Nur Otan» Жанар Бекетаева.

«На съезде были приняты актуальные решения, новый формат, модернизация. Предложено новое название партии. Все предложения наши были обсуждены и приняты. Наши общественные приемные будут работать в новом формате. Мы рады новшествам, теперь с новыми силами, новыми возможностями приступим к модернизации и новому формату работы«, — заявила Жанар Бекетаева.