Токаев поддержал переименование партии Nur Otan

Касым-Жомарт Токаев на внеочередном XXII съезде партии Nur Otan поддержал предложение переименовать партию в «Аманат».

«Аманат» в переводе с казахского означает «Завет предков», «Наказ будущим поколениям». Поэтому поддерживаю предложение переименовать партию в «Аманат», — сказал Президент.

Ранее такое предложение внес спикер Мажилиса Парламента РК Ерлан Кошанов.

«Эту землю и этот народ нам доверили наши предки, и мы его должны передать следующим поколениям. Мы обязаны единство народа, дружбу народов, трудолюбие передать новому поколению. Наша партия находится в центре изменений, которые проводятся в стране. Говоря откровенно, вместе со страной требуется и обновление партии. Для того, чтобы наполнить новым значением деятельность организации, следует внести необходимые изменения. В этой связи, считаем правильным изменить природу и название партии. В этой связи предлагаю переименовать партию парламентского большинства в «Аманат»«, — сказал Ерлан Кошанов.