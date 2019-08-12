Предприниматели Шымкента жалуются на задержку субсидирования банковских займов по программе «Дорожная карта бизнеса 2020».

Её преимущество заключается в том, что до 50 процентов от номинальной ставки берет на себя государство. Сегодня бизнесмены вынуждены погашать кредиты из собственного кармана. Свои претензии предприниматели озвучили в Палате предпринимателей «Атамекен».

Из-за несвоевременного субсидирования, кредиты тяжким бременем ложатся на плечи предпринимателей. Это может спровоцировать сокращение работников предприятий и спад производства.

Нурлан Кабиштаев руководитель палаты предпринимателей Атамекен считает, что из -за этих кратковременных проблем страдает бизнес.

Нурлан Сапаргалиев, финансовый директор группы компаний «Алем БТ»:

«Данная ситуация для предпринимателя очень сильно влияет на рост производства на экономику региона. Мы запланировали на следующей неделе обсудить наши дальнейшие шаги. Мы сейчас 19 миллионов из собственных средств оплатили за пару месяцев. У нас есть месяц, максимум два, дальше это повлияет на количество сотрудников на налоги и т.д.».

Сумма целевых трансфертов из городского бюджета в этом году составила 1 миллиард 976 миллионов тенге. Больше половины из этих денег фонд «Даму» до сих пор не получил. В совещании должны были принять участие все заинтересованные и ответственные стороны , чиновники представители фонда Даму бизнесмены и банки второго уровня. Сегодня в виду отсутствия последних прояснить ситуацию так и не удалось. Обсуждение проблемы перенесли на 13 августа.