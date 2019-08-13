«Коллапсом» уже окрестили бизнесмены Шымкента приостановление финансирования городским филиалом Фонда развития предпринимательства «Даму» проектов по единой программе «Дорожная карта бизнеса-2020». А все потому, что третий месяц акимат Шымкента перестал выполнять принятые на себя обязательства и не выделяет из бюджета средств на оказание финансовой поддержки по субсидированию банковских займов, пишет Кazpravda.kz.

– Второй месяц не получаем денег, – говорит Мырзабек Алтынбеков. – Мы заключили трехстороннее письменное соглашение между фондом «Даму», банком и компанией, по условиям которого фонд частично субсидирует ставку вознаграждения по банковскому займу. Сумма долга на данный момент составляет почти 30 миллионов тенге. Мы вынуждены самостоятельно искать средства на полное погашение кредитов, что является непомерной нагрузкой. В итоге у нас денег не хватает на сырье, выплату зарплаты, накладные расходы. Приходится перекидывать из других статей расходов, чтобы закрыть кредит, иначе банк начислит пени и штрафы.

Некоторые предприниматели вынуждены даже брать кредиты на условиях банков, чтобы своевременно выплатить рабочим зарплату, погасить заем и при этом не остановить работу предприятия. К примеру, кассовый разрыв ТОО «Гипер хаус» составляет на середину августа 13,5 млн тенге. При этом долг компании по линии фонда «Даму» на субсидирование ставки по займу составил 16 млн тенге.

По словам директора ТОО «HILL Corporation» Нурбола Дутбаева, месячный фонд зарплаты предприятия достигает 25 млн тенге. Долг по субсидированию ставки вознаграждения по кредиту дос­тиг 35 млн тенге. В итоге предприниматели вынуждены не проблемами предприятия заниматься, а ломать голову над тем, где найти недостающие деньги.

– Если в городском бюджете нет денег на финансирование программы «ДКБ-2020», то, возможно, стоит продумать схему какого-то взаимозачета по уплате налогов или дать отсрочку бизнесу на погашение кредитов в банке, – Нурбол Дутбаев предлагает свой выход из затруднительной ситуации, в которой оказался сейчас его завод смазочных материалов. – Не предприниматели же создали такую ситуацию! А ведь мы ежемесячно только налогов в бюджет платим более 100 миллионов тенге. Мало того что нам начисляют пени и штрафы за несвоевременное погашение займов и просрочку при оплате налогов, так мы еще рискуем деловой репутацией, портим свое кредитное досье.

Больше сотни шымкентских предпринимателей, получивших кредиты через фонд «Даму» и являющихся сейчас действующими участниками государственной программы «Дорожная карта бизнеса-2020», оказались в затруднительной ситуации. Если быть точными, то речь идет о 111 субъектах предпринимательства, реа­лизующих проекты на общую сумму 42 млрд 4 548 млн тенге.

– Предприниматели обращаются к нам, но не мы выделяем деньги, являясь всего лишь оператором программы, и ничем помочь не можем, – комментирует создавшееся положение руководитель шымкентского филиала Фонда развития предпринимательства «Даму» Алмас Тастанов. – Ежемесячно речь идет о выплате около 250 миллионов тенге. Естественно, задержка с финансированием создала массу трудностей для реализации действующих проектов. Более того, из-за отсутствия финансовых ресурсов мы не можем заключать новые договоры. К тому же сложившаяся в городе практика показывает, что бюджетные средства для субсидирования, выделенные на год, осваиваются задолго до его окончания. Естественно, все это напрямую влияет на создание в городе новых рабочих мест, собираемость налогов и пополнение бюджета.

Согласно постановлению Правительства, субсидирование части ставки вознаграждения в рамках «ДКБ-2020» осуществляется за счет средств республиканского и местных бюджетов. В соответствии с этой программой 50% от номинальной ставки субсидируется государством, а разница оплачивается предпринимателями. Решением сессии Шымкентского городского мас­лихата на этот год утверж­дена сумма целевых трансфертов на субсидирование ставки вознаграж­дения в размере 1 млрд 916 млн тенге. При этом фактически фонд «Даму» получил 841,5 млн тенге. Долг со стороны городского бюджета составляет более миллиарда тенге. Финансирование со стороны городского акимата прекратилось в конце мая. Причем денег в городской казне нет как для поддержки действующих проектов, уже профинансированных банками второго уровня, так и новых.

– Сейчас в городском бюджете нет денег, – подтверждает замес­титель руководителя управления экономики и бюджетного планирования Шымкентского акимата Нурлан Ескараев. – Но сумма на программу «ДКБ-2020» городским маслихатом утверждена, и предприниматели эти средства в текущем году получат в любом случае. Как только деньги появятся в городской казне, мы направим их предпринимателям. Задержка вызвана тем, что прои­зошло разделение городского и областного бюджетов, и сейчас есть определенные проблемы с наполнением городской казны.

Такое объяснение бизнес-сообщество мегаполиса не устраи­вает. Об этом они заявили на площадке палаты предпринимателей Шымкента, пытаясь найти объяснение происходящему и выход из сложившейся ситуации.

– Давайте тогда мы, как налогоплательщики, перейдем в Туркестанскую область, – предлагает предприниматель Болат­бек Нажметдинулы. – Там нет проблем с финансированием программы «ДКБ-2020». Будем платить налоги в Сайрамском, Толебийском, Ордабасынском районах. Откажитесь от нас, если у вас проблемы с исполнением взятых обязательств по финансовой поддержке бизнеса. Как можно ссылаться на разделение бюджета, если с тех пор уже второй год пошел?!

Представьте себя на месте руководителей бизнес-структур. Что они должны говорить своим рабочим? Приходи за зарплатой в октябре, меня акимат загнал в угол своей необязательностью?

Сложившаяся ситуация напоминает притчу про рубящего сук. И сдается, что на том суку сидит акимат… Идет сокращение налогооблагаемой базы, тормозится открытие новых предприятий, создание дополнительных рабочих мест.

Действительно, в фонд «Даму» поступило 117 заявок на участие в программе «ДКБ-2020». Это все новые проекты, обещающие при условии их осуществления до 20 тыс. дополнительных рабочих мест, в которых очень нуждается миллионный город. Часть из предлагаемых проектов находится на стадии сбора документов и рассмотрения уполномоченным органом фонда «Даму» и РКС.

При этом 45 бизнес-проектов уже одобрены. Общая сумма кредитного портфеля по ним оценивается в 8 млрд 442, 57 млн тенге. И только из-за того, что денег нет, уполномоченным органом фонда «Даму» и РКС по этим проектам договоры субсидирования не подписываются. Предприниматели вынуждены либо ждать, пока решится вопрос с финансированием, затягивая сроки реализации проектов, либо искать какие-то другие источники кредитования.

– Бизнес страдает, и так продолжаться не может, – заявляет директор палаты предпринимателей Шымкента Нурлан Кабиштаев. – Без предусмотренных мер господдержки, по сути, в непредсказуемых условиях, бизнесу сложно развиваться. Сейчас получается, что программа «Дорожная карта бизнеса-2020» в отдельно взятом городе не работает.

За годы действия программы «ДКБ-2020» ее возможностями в Шымкенте воспользовались несколько сотен предпринимателей. В общей сложности поддержано 478 проектов на общую сумму 150 млрд 554 млн тенге.