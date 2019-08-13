С такой «поддержкой» и врагов не нужно!
«Коллапсом» уже окрестили бизнесмены Шымкента приостановление финансирования городским филиалом Фонда развития предпринимательства «Даму» проектов по единой программе «Дорожная карта бизнеса-2020». А все потому, что третий месяц акимат Шымкента перестал выполнять принятые на себя обязательства и не выделяет из бюджета средств на оказание финансовой поддержки по субсидированию банковских займов, пишет Кazpravda.kz.
– участников «Дорожной карты бизнеса-2020» оказались в затруднительном положении.
«Коллапсом» уже окрестили бизнесмены Шымкента приостановление финансирования городским филиалом Фонда развития предпринимательства «Даму» проектов по единой программе «Дорожная карта бизнеса-2020». А все потому, что третий месяц акимат Шымкента перестал выполнять принятые на себя обязательства и не выделяет из бюджета средств на оказание финансовой поддержки по субсидированию банковских займов.
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«Коллапсом» уже окрестили бизнесмены Шымкента приостановление финансирования городским филиалом Фонда развития предпринимательства «Даму» проектов по единой программе «Дорожная карта бизнеса-2020». А все потому, что третий месяц акимат Шымкента перестал выполнять принятые на себя обязательства и не выделяет из бюджета средств на оказание финансовой поддержки по субсидированию банковских займов.