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На главную Анонс Предприниматели Шымкента узнали о возможностях льготного финансирования

Предприниматели Шымкента узнали о возможностях льготного финансирования

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Ангелина Подлипаева
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В Шымкенте прошёл День открытых дверей фонда «Даму». Предпринимателям рассказали о возможностях получения субсидий, государственных гарантий и льготного финансирования для открытия и расширения бизнеса.

Участники встречи смогли напрямую пообщаться со специалистами и узнать, какие требования предъявляются к проектам, претендующим на финансовую поддержку.

Один из участников, предприниматель Курбаш Есенгали, уже семь лет работает в сфере железнодорожной логистики. Он планирует расширить бизнес и увеличить количество вагонов, воспользовавшись мерами государственной поддержки.

«Я получил необходимую для себя информацию и теперь хочу воспользоваться субсидированием через фонд „Даму“», — рассказал предприниматель.

Специалисты фонда пояснили, что субсидирование позволяет снизить процентную ставку по кредиту, а государственные гарантии помогают получить финансирование даже при недостаточном залоговом обеспечении.

По словам председателя правления фонда «Даму» Фархата Сарсекеева, при рассмотрении заявок учитываются собственные средства предпринимателя, кредитная история и наличие имущества, которое может выступать залогом.

В этом году по Казахстану при поддержке фонда «Даму» финансирование получили около 2,5 тысячи предпринимателей. Общая сумма выданных кредитов превысила 1 трлн теңге.

В Шымкенте за первые восемь месяцев количество действующих субъектов малого и среднего бизнеса превысило 132 тысячи.

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