Гаснет свет, программы слетают, ответов на вопросы нет: с такими проблемами столкнулись жителя Шымкента, которые пришли в ЦЗН, который находится в микрорайоне Нурсат.

Жители Шымкента столкнулись с грубостью и хамством со стороны сотрудников Центра занятости: очередь ждут часами, как и ответы на простые вопросы, которые они задают. В том, что в центре занятости есть определенные проблемы воочию увидел и наш корреспондент Тарас Луценко.

Даже в тот момент, когда в центр приехала съемочная группа, света в помещении не было. А появление электроэнергии вызвало настоящее ликование со стороны пришедших.

Невероятную радость испытали шымкентцы от того, что в центре занятости населения загорелся свет. Едва исправили одну проблему, как возникла новая. Электронная система оповещения дала сбой. Сотрудники центра вмиг превратились в крикливых «зазывал». Им пришлось потрудиться, надрывая голосовые связки.

На хаос в центре занятости в мкр «Нурсат» шымкентцы жалуются не первый день. Скандалы участились после того, как людям стали выдавать адресную социальную помощь.

Хайрулла Султанходжаев, житель Шымкента: «Мы сюда пришли за государственной помощью. За 21-ой тысячей. Для того, чтобы просто узнать, начислены ли нам деньги, мы там час простояли. Хотя деньги должны были поступить еще в прошлом месяце. Видите, как трудно получить ответ на единственный вопрос. Вот посмотрите, какая толпа скандалит. Никакой электронной очереди нет, стоим в живой очереди и дерёмся друг с другом».

Градус страстей нарастал здесь с каждой минутой. Сотрудники пытаются объяснить, кому положены выплаты. Шум в зале стоит страшный. Все стараются перекричать друг друга.

— Адресная социальная помощь — это все пособия в одни собрали, чтобы вам улучшить жизнь, — объясняют работницы Центра.

— Так нет же ее, где она? — вопрошают посетители.

— Акт придет из акимата, из республиканского бюджета придут к нам деньги, потом из казначейства придет к нам, и мы отправляем вам на карточку, — звучит ответ.

Малоимущие и многодетные просят рассматривать каждую жалобу индивидуально и с уважением относится к получателям пособий.

Жадра Юсупова, мать одиночка: «У меня две дочери, мне сказали сдай документы на 101 тысячу тенге к школе, но мне отказали, потому что мне платят на второго ребенка до года. У меня дома нечего есть, в 9 месяцев дочке сделали прививку, у нее начались судороги, и сейчас мне деньги нужны на лекарства. Я с дочерью три месяца по больницам хожу».

В Центре Занятости Населения недостатки признают и призывают к здравому смыслу. Прежде чем требовать выплаты, людям надо понять, что не все имеют право на господдержку.

Улдана Бекбай, руководитель отдела по работе с малообеспеченными гражданами и пенсионерами: «У нас на единовременную материальную помощь подали документы уже 1367 семей. Ее назначили 629. Остальным будет выплачиваться до конца августа. Единовременная материальная помощь положена тем, у кого доход не превышает 5050 тенге, им выплачивается 40 МРП — это 101 тысяча получается. Доходом считается пособие до года, алименты, зарплаты, пенсии по потере кормильца тоже считаются доходами. Не считаются выплаты до 18 лет детям-инвалидам, Алтын алка, Кумыс алка и многодетным семьям не более 4-5 детей тоже доходом не считается. И стипендии».

Две тысячи состоятельных семей в Казахстане получали социальные госпособия — незаконно. Чтобы пойти на такие махинации, они укрывали доходы, и даже фиктивно разводились. Некоторые нарушители добровольно вернули начисленные деньги. Дела остальных передадут в правоохранительные органы, а затем в суд. Рейды продолжатся во всех регионах страны.

Тарас Луценко