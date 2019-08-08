В Шымкенте определены места для совершения жертвоприношений в Курбан Айт.

Сделать это можно в одном из трех пунктов по забою скота либо на одной из пяти специально отведенных для этого точек.

По словам специалистов, эти места полностью отвечают санитарным нормам. На каждой присутствует и ветеринар, который проверяет состояние животных, приносимых в жертву. Журналисты побывали на точках и узнали, насколько все организовано.

Пункт забоя скота «Халал кассап» расположен в Бозарыке. Он был открыт два года назад при поддержке акима города. Напомним, чтобы ликвидировать стихийные пункты забоя скота по ул. Дулати и Мадели кожа власти выделили предпринимателям земельные участки для строительства современных пунктов забоя скота.

Житель города: «Раньше я всегда покупал баранов по ул. Карла Маркса (сейчас Дулати), но потом там стало так грязно, что даже приходить туда было неприятно. Что здесь тоже есть скот я узнал только сегодня».

Производственный кооператив Халал касап рассчитан на забой малого рогатого скота. Но в случае необходимости здесь предоставляют услуги забоя и крупного рогато скота. За свои услуги берут по 2000 тенге за барана и 10 000 за крупный скот. Это больше в два раза по сравнению с прошлым годом. Мясники объясняют повышение цены подорожанием мяса.

В прошлом году мы брали по полторы тысячи тенге за забой малого и 4000 тенге крупного рогатого скота.

Ветеринары напомнили, что стихийные пункты забоя скота в центре города были закрыты по решению суда. И в Курбан айт на этой улице будут проводиться специальные рейды. Поэтому, чтобы жертвоприношение не обернулось серьезной проблемой специалисты призывают всех обращаться только в специализированные пункты.

Напомним, в прошлом году на таких незаконных предпринимателей был наложен штраф в размере 1 млн тенге. Специалисты уверяют борьба с такими предприимчивыми бизнесменами будет продолжена.