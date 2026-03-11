В Шымкенте выявили незаконный забойный цех в ходе операции «Скотокрад»

Министерство внутренних дел Казахстана подвело итоги оперативно-профилактического мероприятия «Скотокрад», которое проводилось с 3 по 5 марта для обеспечения общественной безопасности и защиты имущества граждан.

Как сообщили в ведомстве, за три дня полицейские провели масштабные проверки рынков реализации скота, мяса и мясной продукции по всей стране.

«Сотрудниками полиции было осмотрено свыше 10 тысяч автомашин, перевозивших сельскохозяйственных животных. Также проверено более 3,5 тысячи мест скупки и переработки мяса и около 6,5 тысячи крестьянских хозяйств, отгонных участков и фермерских хозяйств», — сообщили в МВД.

По итогам оперативных мероприятий установлена причастность 82 человек к совершению скотокрадства. Кроме того, правоохранительными органами пресечена деятельность 16 преступных групп. Владельцам удалось вернуть около 500 голов сельскохозяйственных животных.

В министерстве привели и конкретные примеры. Так, в области Абай полицейские одновременно обезвредили три преступные группы, которые совершали серию краж скота в регионе.

Отдельное внимание в ходе рейдов было уделено крупным городам. В результате проверок выявлены девять незаконных забойных цехов, в том числе на территории мегаполисов — Астаны, Алматы и Шымкента.

В МВД подчеркнули, что подобные мероприятия направлены на предупреждение краж сельскохозяйственных животных и пресечение незаконного оборота мясной продукции.

«Министерство внутренних дел напоминает владельцам сельскохозяйственных животных о необходимости организовывать выпас скота под постоянным присмотром», — отметили в ведомстве.