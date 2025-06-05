В этом году праздник Курбан айт в Шымкенте пройдет в новом формате. Сразу после утреннего айт намаза горожан ждут казахские национальные игры и праздничные угощения. Для детей приготовлены сладости, а для взрослых — возможность поучаствовать в традиционных состязаниях. Имамы отмечают: подобное проводится впервые.

Курбан айт — один из главных праздников мусульман. В 2025 году он приходится на 6 июня. В этот день верующие совершают утреннюю молитву — айт намаз, просят у Всевышнего мира, благополучия и прощения. После молитвы принято поздравлять друг друга и искать примирения, если были разногласия. Имамы напоминают, Курбан айт несёт в себе глубокий смысл добра и милосердия.

Мусабек Ахтамберди, первый заместитель главного имама Шымкента, ДУМК: «Слово курбан происходит от арабского кариба — приближаться. В шариате это означает закалывание животного ради Аллаха, соблюдая определённые условия. Сначала мусульманин совершает молитву, поклоняется, а затем приносит жертву. В Шымкенте и Туркестанской области айт намаз начнётся в 6 утра — это единое время».

По традиции, те, кто в силах, приносят жертвенное животное и делят мясо между нуждающимися, соседями и родственниками. Проводятся благотворительные акции, помощь получают многодетные семьи и малообеспеченные.

Мусабек Ахтамберди: «Жертвуют мелкий и крупный рогатый скот: овец, коз, коров, верблюдов. Важно соблюдать возраст: овца или коза — не младше года, корова — от двух лет, верблюд — от пяти. Допускается и более старший возраст».

К подготовке к празднику в этом году подошли с новшествами. Впервые после айт намаза будут организованы национальные игры: перетягивание каната, поднятие тяжестей, стрельба в асык. А юных участников праздника ждут сладости и сюрпризы.

Мухамеджан Естемиров, заместитель главного имама Шымкента: «Мы хотим, чтобы в каждой мечети страны после айт намаза проходили национальные игры: перетягивание каната, поднятие барана и другие. Для детей — сладости. Пусть праздник запомнится им с радостью. Это наше общее доброе дело».

Имамы подчёркивают: жертвоприношение — обязательный обряд для мусульманина, если он не находится в пути и располагает средствами. А тем, кто не может себе этого позволить, шариат не возлагает обязанности. В дни Айта особенно важно проявлять заботу — помогать нуждающимся, сиротам, одиноким старикам. Это и есть суть праздника.