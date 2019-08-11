Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев отметил, что Курбан айт — это праздник, который олицетворяет собой непреходящие ценности доброты и милосердия.

«Дорогие соотечественники! Поздравляю всех мусульман с праздником Курбан айт! Священный Курбан айт — это праздник, который олицетворяет собой непреходящие ценности доброты и милосердия. Поэтому Курбан айт занимает особое место в духовной жизни нашего народа.

Мусульманская общественность, справедливо считающая гуманность основой воспитания подрастающего поколения, совершает в эти дни благие дела, проявляя чувства взаимной поддержки и солидарности. Это особенно важно для нашей страны, в которой бережно хранится единство и согласие.

В этот священный для мусульман праздник желаю всем согражданам крепкого здоровья и благополучия. Пусть процветает наша Родина — Республика Казахстан!», — говорится в поздравлении президента Казахстана», сообщила Акорда.