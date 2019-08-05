В Арыси отремонтируют 60 километров дорог

Было проанализировано общей протяженностью 272,3 километров дорог города Арыси. В результате выяснилось, что в результате чрезвычайного положения повреждены покрытия на 67 улицах в 13 секторах из 17, сообщает Пресс-служба акима Туркестанской области.

В рамках мероприятий по ликвидации дефектов на дорогах города и в целях привести в соответствие с современным требованиям 67 улиц протяженностью 60 километров будет проделана следующая работа: строительство тротуара на 46,7 километра, установка 2 234 штук приборов освещения на 68,6 километра, строительство велосипедной полосы на 7 километра, 41 кубометров лотка, ремонт 9 522 квадратных метра обочины.

На сегодняшний день идет ремонт на 40 улицах из 67 по запланированным 13 секторам. Для восстановления 40 улиц привлечено около 60 спецтехник и свыше 110 рабочих. В ходе восстановления улиц города Арыси по состоянию на 3 августа текущего года проделана следующая работа: завершена укладка асфальта на 4 улицах, производится укладка гравия на 19 улицах, строительство тротуара на обочине 15 улиц, на 2 улицах устанавливаются столбы для освещения.

Запланировано завершить ремонтные работы до августа текущего года.