Наиболее часто допускаемыми нарушениями, приведшими к несчастным случаям, явились: необеспечение безопасных условий труда, не проведения обучения и инструктажа работников, необеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты, специальной одеждой и специальной обувью и другие.

В целях снижения производственного травматизма на предприятиях строительной отрасли:

— Министерством совместно с социальными партнерами (НПП «Атамекен» и Федерацией профсоюзов) разработана Дорожная карта по снижению производственного травматизма и рабочих мест с вредными условиями труда в Республике Казахстан на 2019-2023 годы (утверждена постановлением Правительства РК от 26 июня 2019 года № 441) и направлена для реализации предусмотренных в ней мероприятий центральным государственным органам, акиматам и социальным партнерам;

— приняты региональные дорожные карты по снижению производственного травматизма и рабочих мест с вредными и опасными условиями труда.

— в регионах определены травмоопасные предприятия, допустившие рост производственного травматизма, с составлением в отношении каждого из них плана мероприятий по недопущению травматизма, для мониторинга и ежемесячного рассмотрения их итогов на заседаниях региональных трехсторонних комиссиях по социальному партнерству и регулированию социально-трудовых отношений.

Снизить риски травматизма работодателю возможно, улучшив условия труда на рабочих местах. При этом, каждая из сторон трудовых отношений должна проявлять ответственность в процессе производственной деятельности. Об этом следует задуматься работодателям, работникам и их представителям (профсоюзам).

Вопрос обеспечения безопасных условий труда на предприятиях строительной отрасли находится на контроле Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан и местных органов по инспекции труда.