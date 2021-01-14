О проделанной работе и планах на 2021 год акиму города доложил руководитель управления государственной инспекции труда города Шымкент Бауыржан Калжанов.

Он проинформировал о планах по реализации утвержденных индикаторов, регулировании трудовых отношений, ликвидации задолженности по заработной плате, социального партнерства, мониторингу безопасности и охраны труда, а также цифровизации, сообщает Пресс-служба акимата города Шымкент.

В области мониторинга безопасности и охраны труда будет внедрен ряд проектов. В 2020 году допущено 48 аварий, в которых пострадали 56 человек. По сравнению с 2018 и 2019 годами этот показатель намного снизился. На крупных предприятиях поручено реализовать проект «Народный контроль». В настоящее время в этом проекте задействовано 13 предприятий.

Кроме того, важно внедрить на предприятиях концепцию «Нулевой травматизм — Vision Zero», которая позволит значительно снизить производственный травматизм, несчастные случаи и вредные условия труда. На сегодняшний день проект реализуется на 14 предприятиях.

В рамках государственной программы «Цифровой Казахстан» работодателям необходимо обеспечить заключение трудовых договоров в электронном формате. По данному направлению в 2021 году планируется внедрить 67 705 трудовых договоров 4457 предприятий. На сегодняшний день к этой системе подключено 4612 предприятий.