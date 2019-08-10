Центр обучения и развития языков г. Шымкента организует курсы казахского языка на латинице для всех желающих.

Обучение бесплатное. Сейчас идет набор в группы. Занятия начнутся в ближайшее время и будут проходить два раза в неделю: по вторникам и четвергам с 9 до 11 часов.

Курсы организованы как на базе самого центра, расположенного по адресу: г. Шымкент, ул. Гагарина, 122, так и в научно-универсальной библиотеке «Отырар» (в административно-деловом центре).

Чтобы записаться на курсы, необходимо подать заявление и предоставить копию документа, удостоверяющего личность.

Более подробную информацию можно получить по телефонам: 8 (7252) 31-83-38, 8-702-896-27-52, e-mail: center_kaz@mail.ru.