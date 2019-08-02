В Шымкенте в СЭЗ «Оңтүстік» произошел пожар.

«02 августа 2019 года в 12.25 ч. на пульт управления оперативных дежурных поступило сообщение, что в городе Шымкент, Енбекшинский район, 264 квартал, в специальной экономической зоне «Оңтүстік» произошло загорание сухой травы площадью приблизительно 30 соток. Пламя перекинулось на деревянные поддоны в количестве 35 штук, находившиеся под навесом на территории ТОО «Бал-текстиль»», — сообщили в противопожарной службе.

Пожар локализован в 12.39 и полностью потушен в 12.46. Жертв и пострадавших нет.

На месте пожара работали 41 человек личного состава и 5 единиц техники Службы пожаротушения ДЧС города Шымкент. Причина пожара устанавливается.