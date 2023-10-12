Объём прямых инвестиций в экономику Шымкента вырос на четверть

С начала этого года в Шымкент было привлечено более 434 миллиардов тенге инвестиций. Об этом на брифинге сообщил заместитель руководителя городского управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Ермек Турманов.

434 миллиарда 300 миллионов тенге — инвестиций на такую сумму поступило в городской бюджет. Это почти на четверть больше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего же, по планам управления предпринимательства, сумма инвестиций до конца года достигнет семисот двадцати одного миллиарда 700 миллионов тенге. Достичь таких результатов, по словам руководителей управления, удалось благодаря созданию предпринимателям благоприятных условий для ведения бизнеса.

«В целях поддержки предпринимателей в специальной экономической зоне «Онтустык» создаются максимум условий. Инвесторам здесь предлагают земельные участки, готовая производственная инфраструктура, льготы на земельный и имущественный налоги, а также таможенные льготы для инвесторов, приобретающих импортные материалы», — рассказал заместитель руководителя городского управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Ермек Турманов.

Помимо этого, для привлечения инвестиций, в городе открываются ещё 5 производственных площадок. Они расположены в индустриальной зоне Жулдыз, а также в агроиндустриальном комплексе в микрорайоне Бозарык, где будут реализовываться сельскохозяйственные проекты.

Помимо этого, в специальной экономической зоне «Онтустык» созданы торгово-логистические площадки и силами двух инвесторов на территории бывшего свинцового завода основана индустриальная зона. Здесь предпринимателям будут предоставлены производственные мощности, а за счёт инвесторов построены здания.

«Сегодня пять промышленных зон города занимают площадь в 869 гектаров. Здесь реализуется 337 проектов на общую сумму 358 миллиардов тенге. Из них уже реализовано 273 проекта, на общую сумму 216 миллиардов тенге. Их реализация позволила создать 8 тысяч рабочих мест», — говорит заместитель руководителя городского управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Ермек Турманов.

Оживилась в этом году и розничная торговля. В этом году её объём составил 573 миллиарда тенге. Это на 20 процентов больше, чем за 9 месяцев прошлого года.