Аким города Шымкент М.Айтенов принял учредителя компании «TDL Textile» Р. Петрова.

Компания является одним из ведущих российских предприятий по производству натуральных тканей, домашнего текстиля и медицинских изделий. Насчитывает более 5500 сотрудников в Ивановской, Костромской и Московской областях.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы сотрудничества между двумя странами и развития текстильной промышленности в Шымкенте.

— Шымкент является третьим мегаполисом и одним из экономически развитых городов Казахстана, с развитой инфраструктурой, богатыми природными и трудовыми ресурсами. Город имеет огромный потенциал для того, чтобы стать новым центром привлечения инвестиций, технологий и интеллектуальных ресурсов в Центральной Азии. В региональном разрезе по объемам производства в легкой промышленности составил 9,6 млрд тенге (с начала года), увеличившись на 134,1 % по сравнению с прошлым годом. Доля легкой промышленности в общем объеме производства города составляет 3,9%, доля легкой промышленности в стране — 20,7%, — сказал аким города и призвал к совместной разработке новых проектов.

В свою очередь, российский предприниматель отметил, что ознакомился с работой текстильной фабрики «Azala Cotton», расположенной в СЭЗ «Оңтүстік», и выразил заинтересованность в совместной работе.

Стоит отметить, специальная экономическая зона «Оңтүстік» площадью 200 га была создана в 2005 году. На сегодняшний день на территории экономической зоны реализуются 25 проектов с общей суммой инвестиций 42,95 млрд тенге. Создано 2 293 постоянных рабочих мест. Для резидентов предусмотрены инвестиционные льготы и преференции в виде бесплатного земельного участка, освобождения от уплаты налога на землю, налога на имущество и корпоративного подоходного налога. Обеспечена инфраструктурой на 100%. Также, необходимо отметить, что тарифы на водоснабжение и электроэнергию на территории СЭЗ заметно ниже общеустановленных тарифов в городе Шымкент.