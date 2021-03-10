В Постановление Правительства РК внесены изменения о расширении территории СЭЗ «Оңтүстік».

Текстильные производства – ТОО «ТПК «Alliance» и «Azala Textile» — отныне имеют статус производств, входящих в СЭЗ «Оңтүстік». Это означает, что теперь они, как и другие предприятия Специальной экономической зоны, тоже вправе пользоваться особым налоговым режимом. Это дает возможность снизить себестоимость готовой продукции и увеличить конкурентоспособность ОТП.

Вопрос расширения территории Специальной экономической зоны Палата предпринимателей г. Шымкент поднимала неоднократно на различных уровнях на протяжении последних двух лет. Впервые текстильщики обратились в Региональную Палату два года назад, сетуя на то, что не могут конкурировать с узбекистанскими производителями, выпускающими продукцию, аналогичную нашей, но дешевле по себестоимости. Данная проблема была поднята на совещании с председателем Президиума НПП РК «Атамекен» Тимуром Кулибаевым.

«Шымкент занимает лидирующее место по производству продукции легкой промышленности в стране. У нас производится 25% всей продукции легкой промышленности страны. На 328 предприятиях легкой промышленности, действующих в Шымкенте, обеспечены работой свыше 3 тыс. человек. Сегодня в Шымкенте имеется 4 текстильных предприятия: ТОО «ТПК «Alliance» (ранее АО «Ютекс», АО «Меланж»), «AZALA Textile», «AZALA Cotton», которые могут перерабатывать хлопок-волокно. Лишь одно из них расположено на территории СЭЗ «Оңтүстік» (ТОО «AZALA Cotton»), которое пользуется особым налоговым режимом.

Кроме того, Шымкент является кластером легкой промышленности с полным циклом производства готовой продукции от тканей до фурнитуры. Развивая данный кластер, мы можем конкурировать с соседним Узбекистаном. В этой связи просим рассмотреть возможность придать статус СЭЗ двум предприятиям легкой промышленности, территориально находящимся вне СЭЗ», — отмечал директор ТОО «Azala Group» Берик Кадыралиев.

НПП РК «Атамекен» подняла вопрос перед профильными Министерствами. После поручения главы Правительства РК проект постановления был согласован со всеми центральными госорганами.

Усилия, в конце концов, возымели результат. 19 февраля 2021 года вышло Постановление Правительства РК № 78 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 6 октября 2017 года № 624 «О некоторых вопросах специальных экономических зон», которым два текстильных предприятия ТОО «ТПК «Alliance» и «Azala Textile» включены в субзоны СЭЗ «Оңтүстік».