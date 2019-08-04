В Туркестанской области в ДТП погибли 4 человека и один был доставлен в реанимацию.

Вечером, 2 августа 2019 г. на трассе Алматы-Ташкент-Термез на территории Толебийского района произошло дорожно-транспортное происшествие.

Грузовая автомашина, направлявшаяся в г. Шымкент, выехала на полосу встречного движения и совершила столкновение с автомашинами «Ауди» и «КАМаЗ», после чего опрокинулась и сгорела. В результате ДТП на месте происшествия погибли водитель легкового автомобиля и двое его пассажиров, а водитель грузовой автомашины скончался при доставлении в больницу. Еще одного пассажира «Ауди» с телесными травмами доставили в реанимацию, водитель большегруза не пострадал.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по стать 345 УК РК «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами». Назначены экспертизы. Полицейскими выясняются все обстоятельства произошедшего, сообщила Пресс-служба Дп Туркестанской области.