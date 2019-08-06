История с реконструкцией бассейна в Кентау набирает обороты. Сегодня спортивный бассейн работает. Только вот будут ли там тренироваться спортсмены зимой, пока не ясно.

В акимате нашему корреспонденту Шуддину Саидову не смогли ответить на вопрос: Что ждет зимой спортсменов? А ведь на ремонт бассейна в 2017 году выделили из бюджета 300 млн тенге

У Кентауского бассейна насыщенное событиями прошлое. Во времена СССР здесь проводились крупные соревнования по водным видам спорта. Старожилы города хорошо помнят те самые времена. Но с закрытием Миргалимсайского рудника, с распадом Союза, многое в жизни города горняков кардинальным образом изменилось. Коснулись эти перемены многих объектов городского хозяйства. В том числе и бассейна, чья участь долго висела на волоске. Только в последние годы этому спортивному объекту уделили должное внимание и выделили на капитальный ремонт 300 млн. Но снова, что-то пошло не так. По словам сотрудников, подрядчики не рассчитали и не учли такой нюанс, как нагрев воды в бассейне в холодное время года.

Выход вроде бы найден. Планируют обогревать бассейн соляркой, но такой обогрев выльется городской казне в огромную суммы — 20 млн тенге в месяц.

20 млн в месяц на бассейн! В акимате Кентау уверяют, что бассейн работать будет, только как пока никто не знает. Глава города от комментариев отказался, а советник вовсе не в курсе ситуации, но уверяет, что работать он будет.

Сегодня в бассейне вода нагревается от солнца. На время его сдали на баланс госучреждения, установили абонентскую плату. Все надеются, что поток людей не иссякнет и в зимнее время.

Сейчас действует специальный график: с утра занимаются спортсмены (бесплатно). А после их тренировок прийти в бассейн может каждый желающий, заплатив за вход символическую сумму.

Жители Кентау сегодня радуются тому, что город возрождается. Горожане верят в нового главу, надеются, что его слова не разойдутся с действиями. А еще в то, что к бассейну с историей вернется былая слава и и здесь снова будут проходить соревнования мирового уровня.