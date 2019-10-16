Полиция Туркестанской области ведет расследование по факту смерти первокурсника казахско-немецкого политехнического колледжа. Отмечается, что подросток был коммуникабельным, вел активный образ жизни и играл в футбол, передает NUR.KZ.

В редакцию издания прислали письмо, в котором сообщается о том, что первокурсник учебного заведения совершил суицид, причины которого выясняются.

Директор колледжа Виктор Кривенцов рассказал, что узнал о происшествии от родителей подростка.

«Об этом нам родители сообщили. Приглашали участкового. По неофициальной информации – это был суицид.

Студент 2003 года рождения из Кентау. Учился на технической специальности. Он не из полной семьи, его мама умерла четыре года назад.

Сейчас полиция разбирается в причинах произошедшего», — отметил Виктор Кривенцов.

Он также рассказал, что студент был очень активным и коммуникабельным, имел крепкое телосложение и играл в футбол.

По его словам, у первокурсника наблюдались склонности к гуманитарным наукам. Он владел двумя языками: русским и казахским. Учился, как отметил Кривенцов, он средне.

В пресс-службе ДП Туркестанской области сообщили, что по данному факту ведется расследование по статье 105 УК РК (Доведение до самоубийства).