Шымкент может вернуться к трехсменке?

В Шымкенте создан специальный центр для улучшения психологического состояния учащихся. Причина, к сожалению, трагическая — с начала года в третьем мегаполисе зарегистрировано 10 случаев самоубийств среди подростков.

Об этом сообщила на брифинге главный педагог города.

Нургуль Шамшиева, руководитель управления образования города Шымкента:

«В городе увеличилось количество случаев буллинга и самоубийств среди подростков. В связи с этим аким подписал постановление о создании психологического центра. Сейчас ведется работа по формированию штата сотрудников.»

В этом году в первый класс планируется принять более 26 тысяч детей. На данный момент документы подали 25 201 ребенок, большинство из которых будут посещать государственные школы.

— Государственные школы — 17 640 детей (70%)

— Частные школы — 7 561 ребенок (30%)

В этом году планируется, что 13 школ перейдут на обучение в одну смену. Однако из-за роста числа учащихся нагрузка на школы продолжает увеличиваться, особенно в районах с высокой плотностью населения и многоэтажными домами. Школы вынуждены принимать детей сверх положенной нормы, что создает риск перехода на обучение в три смены, отмечает руководитель управления.

Нургуль Шамшиева, руководитель управления образования города Шымкента:

«Внутренняя миграция растет, и ежегодно количество учащихся увеличивается на 7-8%. В 21-й школе уже наблюдается высокая наполняемость, и есть вероятность перехода на трехсменное обучение. Чтобы решить проблему нехватки школ, в 13 населенных пунктах, присоединившихся к городу из Туркестанской области, ведется строительство 9 новых комфортабельных школ».

По итогам прошлого учебного года качество образования повысилось на 5%. Кроме того, для обеспечения учащихся учебными пособиями было выделено 193 977 учебников. Поставка должна быть завершена до 25 августа.