В жилом массиве Мартобе может появиться первичная партийная ячейка, которая будет решать насущные проблемы жителей.

Об этом в ходе праздника – Дня учителя, который отметили в средней школе №27 сообщил первый заместитель председателя Шымкентского городского филиала партии «Нұр Отан» Бахадыр Нарымбетов. Что объединило День учителя в отдельно взятой коле и партию «Нұр Отан» узнал наш корреспондент.

Праздничное настроение можно было «подхватить» уже на первом этаже школы, который украсили букетами и организовали настоящую выставку поделок учеников. Кульминацией Дня Учителя стал праздничный концерт, на который были приглашены ветераны педагогического труда. Дети исполняли песни и танцы, читали стихи, разыгрывали интересные сценки. В адрес учителей звучали слова признательности и благодарности от воспитанников. Каждое выступление школьников сопровождалось бурными аплодисментами!

Поздравляя учителей с их профессиональным праздником, первый заместитель председателя Шымкентского городского филиала партии «Нұр Отан» Бахадыр Нарымбетов поблагодарил педагогов за их благородный труд и вручил грамоты и подарки ветеранам и учителям-предметникам за вклад в образование и воспитание подрастающего поколения.

Член партии «Нұр Отан», член комиссии партийного контроля по Каратаускому району, житель Мартобе Оразалы Кенжебеков также поздравил педагогов с их профессиональным праздником и подчеркнул, что такие праздники стали доброй традицией всех жителей.

Бахадыр Нарымбетов также отметил, что мартобинцы очень активно осуществляют программы партии на местах, тем самым повышают имидж партии, будь то благотворительность или спорт.

Заместитель председателя Шымкентского городского филиала партии «Нұр Отан» Бахадыр Нарымбетов: «Мы планируем открыть в Мартобе первичную партийную организацию, члены которой займутся активным выявлением острых проблем жителей и их эффективным решением. На уровне ППО Мартобе будет организована работа по участию в подготовке карты социального мониторинга, которая будет содержать актуальные проблемы региона».

Следующим большим социально экономическим проектом партии «Нұр Отан» в Мартобе будет открытие учебно-реабилитационного центра, где планируется обучить и помочь приобрести профессию нуждающимся.