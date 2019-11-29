Водитель, который едва не сбил школьников на пешеходном переходе в Мартобе, установлен и понесет наказание за нарушение правил дорожного движения.

«Сотрудники Департамента полиции города Шымкент установили личность водителя марки «ВАЗ». В отношении него составлены два административных протокола по статьям 600 части 1 (невыполнение требований правил дорожного движения — уступить дорогу пешеходам или иным участникам дорожного движения) и 606 части 1 (нарушение участником дорожного движения правил дорожного движения, повлекшее создание аварийной обстановки) КоАП РК.

С правонарушителем проведена профилактическая беседа о недопущении подобных правонарушений», — сообщили в ДП Шымкента.

Наказание предусматривает штраф по 10 МРП по каждой статье. А если в течение года водитель повторит эти нарушения, то на полгода лишится водительских прав.

Напомним, что видео с кадрами правонарушения было опубликовано в социальных сетях журналистом Ириной Притулой.