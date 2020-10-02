Мартобе

Сегодня на территории исторического комплекса Мартобе была заложена капсула с посланием к будущему поколению.

В мероприятии приняли участие аким города М. Айтенов, председатель Шымкентского городского суда Е. Рахимбеков, секретарь Шымкентского городского маслихата Г. Ташкараев.

Мартобе

Выступая перед собравшимися, аким города остановился на значимости сегодняшнего события, Пресс-служба акима города Шымкента.

«Мартобе — олицетворяет единство, сплоченность нашей страны. Историко-культурная значимость этой местнос­ти, где часто проходили всеобщие курултаи, принимались исторические решения, основанные на своде законов «Жеті жарғыға», огромна. Такие священные места, которые олицетворяют внутреннюю стабильность, всегда будут храниться в памяти народа»,-сказал М.Айтенов.

В послании потомкам работников суда говорится о верховенстве Закона в нашем современном государстве, который берет свое начало с 14-15 веков.

СПРАВКА: Комплекс Мартобе располагается между жилым массивом Сайрам Каратауского района и в левой части у въезда в село Карамурт. Этот холм — место расположения городища ҮІІ-ХІІ веков. Цитадель размером 20*30м, высота — 6-7м, поверхность ровная.

Здесь начиная с Есимхана, пришедшего к власти в ХҮІІ веке, и вплоть до ХҮІІІ века, когда правил Тауке хан, проводились всеобщие курултаи, обсуждались «Древний путь Есим хана» и свод степных законов «Жеті жарғы», перед утверждение которого собрались 12 биев, в том числе Толе би, Казыбек би и Айтеке би, Жайма, Сасык, Коким. Поэтому Мартобе и называют парламентом Великой степи.

 

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