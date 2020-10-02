Сегодня на территории исторического комплекса Мартобе была заложена капсула с посланием к будущему поколению.

В мероприятии приняли участие аким города М. Айтенов, председатель Шымкентского городского суда Е. Рахимбеков, секретарь Шымкентского городского маслихата Г. Ташкараев.

Выступая перед собравшимися, аким города остановился на значимости сегодняшнего события, Пресс-служба акима города Шымкента.

«Мартобе — олицетворяет единство, сплоченность нашей страны. Историко-культурная значимость этой местнос­ти, где часто проходили всеобщие курултаи, принимались исторические решения, основанные на своде законов «Жеті жарғыға», огромна. Такие священные места, которые олицетворяют внутреннюю стабильность, всегда будут храниться в памяти народа»,-сказал М.Айтенов.

В послании потомкам работников суда говорится о верховенстве Закона в нашем современном государстве, который берет свое начало с 14-15 веков.

СПРАВКА: Комплекс Мартобе располагается между жилым массивом Сайрам Каратауского района и в левой части у въезда в село Карамурт. Этот холм — место расположения городища ҮІІ-ХІІ веков. Цитадель размером 20*30м, высота — 6-7м, поверхность ровная.

Здесь начиная с Есимхана, пришедшего к власти в ХҮІІ веке, и вплоть до ХҮІІІ века, когда правил Тауке хан, проводились всеобщие курултаи, обсуждались «Древний путь Есим хана» и свод степных законов «Жеті жарғы», перед утверждение которого собрались 12 биев, в том числе Толе би, Казыбек би и Айтеке би, Жайма, Сасык, Коким. Поэтому Мартобе и называют парламентом Великой степи.