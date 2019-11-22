Инициативная группа жителей жилого массива Тассай, которая забила во все колокола из-за того, что на православном погосте началось строительство электроподстанции, благодарит телекомпанию «Отырар» за помощь.

«Благодаря вмешательству журналистов, их активной поддержке, нам удалось отстоять территорию кладбища, на которой частная компания по заказу управления ЖКХ и энергетики акимата Шымкента» развернула строительство электроподстанции. Мы 21 ноября были на личном приеме у акима Шымкента Ерлана Айтаханова. Глава города дал указание строительство свернуть. Электроподстанцию построят в другом месте. Мы же со своей стороны на личные, собранные всем миром средства, будем делать забор и следить за чистотой и порядком на погосте», — рассказала Ирина Демидова.

Тассайцы уверены, что положительно решить их проблему удалось только с помощью журналистов, которые широко осветили конфликтную ситуацию на страницах газеты «РАБАТ» и в эфире телеканала «Отырар».

Напомним, что Архиепископ Чимкентский и Таразский Елевферий совместно с другими священнослужителями и паствой обратились с открытым письмом к акиму города Ерлану Айтаханову. Поводом для обращения стало строительство на территории действующего православного кладбища в жилом массиве Тассай Каратаусского района Шымкента электроподстанции.

По словам представителей православной общины, с таким неуважением к захоронениям, а первые могилы здесь датированы 19 веком, они еще не сталкивались. Ворота и забор сельского погоста были срезаны и валялись в стороне . А рядом с надгробиями близких жители Тассая увидели бетонные блоки будущей подстанции.

К слову сказать, с 2005 года жители за свой счет огородили и облагородили территорию кладбища.