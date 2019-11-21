В рамках года Казахстана в Узбекистане 21-22 ноября в Ташкенте проходят дни казахстанской медицины в Узбекистане.

Целью мероприятия является усиление сотрудничества между системами здравоохранения Казахстана и Узбекистана, расширение взаимодействия между медицинскими организациями, обмен опытом и знаниями, инновациями и технологиями во благо обеспечения доступности и качества оказания медицинской помощи гражданам обеих стран.

С этой целью около 70 казахстанских делегаций во главе с министром здравоохранения РК Е. Биртановым находятся с визитом за рубежом. В том числе ведущие медицинские клиники и работники профильных медицинских и санаторно-профилактических организаций , представители фарм-производителей, медицинских вузов, IT и консалтинговых компаний в области здравоохранения Казахстана.

В первый день мероприятия проходит форум и выставка достижений казахстанской медицины. Участникам форума были представлены реформы здравоохранения Казахстана, инновации, применяемые в практической медицине и передовые технологии.