Скорая помощь Туркестанской области будет работать в новом режиме

Главный врач РК приехала в Шымкент, после встречи с жителями третьего мегаполиса Ажар Гиният посетила Туркестан.

В рамках своего визита она осмотрела здание новой станции скорой помощи, реабилитационного центра и встретилась с жителями региона. Вопросов много — главный врач страны взяла проблемы под личный контроль!

Ангелы в белых халатах – так называют тех, чья профессия – спасать жизни. Таких бригад скорой в Туркестанской области больше сотни. Бригада номер 5: в разгар пандемии нагрузка на медиков увеличилась многократно.

В скорой работа и так непростая. Но день, когда пандемия пошла на спад, стал для них праздником. Сегодня еще один повод для радости — отстроена новая, современная станция экстренной помощи. Министр здравоохранения Ажар Гиният прилетела из столицы, чтобы убедиться лично — жителям региона медики смогут оказать первую помощь.

«Нас ждет огромная работа, здание уже готово. Совсем скоро мы переедим в новое здание. У нас опытные работники и все условия созданы», — сказал главный врач ЦСП по Туркестанской области Канат Туманов.

В составе 25 врачебных и фельдшерских бригад, станция готова обслужить 70 тысяч вызовов в год. 170 санитарных автомобилей, оснащены новейшим оборудованием для обслуживания всех категорий вызовов.

Здание новой скорой помощи укомплектовано современным оборудованием, Центр оснащён кардиостимулятором, электрокардиографом, ИВЛ-аппаратами. В Центре работают специалисты, которые прошли повышение квалификации в США.

Центр экстренной помощи построен за счет частных инвестиций — обошелся почти полтора миллиарда тенге.

В Туркестанской области проводится немало работы для развития медицины. Строятся новые объекты, повышается квалификация врачей, усиливается цифровизация. В результате этого максимально сократилось время посещения больных, значительно повысилось качество обслуживания, отметила главный врач страны.