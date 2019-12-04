Криминальный интернационал был разрушен на заре его становления: белорусские оперативники смогли не только вычислить потенциального сутенера, но и выйти на его более серьезных коллег, передает «Хабар 24».

Сексуальные туры в Беларусь для 41-летнего казахстанца, похоже, были дебютными. До этого в криминальных сводках и оперативных разработках местных правоохранителей он не фигурировал.

В итоге, вояж в Синеокую прошел по системе все включено. Сначала девочки, потом отдых – на земле и лицом вниз. Несколько дней казахстанец был под наблюдением оперативников: изучались его контакты, и не только деловые.

После собранной информации, мужчину из объектива телевизионной камеры перевели в другую — временного содержания. Обвиняемого явно нельзя отнести к джентльменом.

Мужчина обманывал женщин, поначалу скрывал от них истинную цель поездки в Россию, и делал им непристойные предложение – предлагал подработать проститутками. Для большей сговорчивости обещал девушкам настоящую сказку, иногда даже со счастливым концом.

Дмитрий Цаюн, заместитель начальника главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Беларуси: — Порядка ста тысяч российских рублей в месяц было обещано девушкам, 50 процентов они должны были отдавать ему. Охрану, проживание, размещение объявлений о поиске клиентов он брал на себя.

На предложение согласились три белоруски – их социальный статус оперативники предпочли не разглашать, о моральном и говорить не стоит. Уже после задержания выяснилось: уедь девушки за границу, они стали бы настоящими рабынями. Вместо уютных апартаментов в России их ожидали съемные дешевые квартиры, на которых, в целях конспирации, нельзя было задерживаться дольше одного месяца.

Заработок – копеечный, да и переезжать нужно было не в столицу, а в Новосибирск. Белорусские оперативники уже установили кураторов задержанного сутенера.

Совместно с коллегами из Казахстана и России устанавливаются иные факты и в иных странах по вербовке девушек.

Дмитрий Лукша, корреспондент: — Слабый пол, к тому же легкого поведения, привел казахстанца к тяжелым последствиям. Отвечать мужчине придется по статье «вовлечение в занятие проституцией», а это до 12 лет пребывания в Беларуси – радушного гостеприимства белорусский уголовной кодекс в таком случае не предусматривает.