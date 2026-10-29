Титульный бой Alash Pride завершился нокаутом в первом раунде

В Шымкенте прошёл турнир по смешанным единоборствам Alash Pride FC 134. На площадке спортивного комплекса встретились бойцы из Казахстана и других стран.

В программе турнира были международные поединки, досрочные победы и титульный бой за вакантный чемпионский пояс в полутяжёлом весе.

Одним из победителей вечера стал представитель Кыргызстана Нуржабек Усон уулу. В поединке против бойца из Узбекистана он одержал досрочную победу.

По словам спортсмена, бой прошёл успешно, хотя в своём выступлении он видит моменты, над которыми ещё предстоит работать.

«Сегодня всё прошло хорошо. Были некоторые ошибки, но удалось победить досрочно. Планы у нас большие, продолжаем работать», — рассказал Нуржабек Усон уулу.

Ещё одну победу одержал Магжан Ертилек. По его словам, результат стал следствием выбранной тактики и работы с тренером.

Спортсмен отметил, что за последние два с половиной года провёл три боя, начав карьеру без серьёзной спортивной базы. В дальнейшем он планирует бороться за пояс Alash Pride в весовой категории 61–66 килограммов и выходить на международный уровень.

Главным событием вечера стал титульный поединок в полутяжёлой весовой категории до 93 килограммов.

За вакантный чемпионский пояс Alash Pride встретились представитель казахстанского клуба «Еркін Күш» Мурад Абдурахманов и российский боец Иван Грачёв.

Поединок завершился уже в первом раунде. Мурад Абдурахманов отправил соперника в нокаут и одержал досрочную победу.

Таким образом, казахстанский спортсмен стал новым чемпионом Alash Pride в полутяжёлом весе.