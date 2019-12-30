Главная елка…города или района области — это центр притяжения все новогодние дни. Перед праздником, на сам праздник и еще почти две недели после него тысячи людей устремляются на площади, чтобы увидеть главную красавицу, сфотографироваться с ней на память и провести незабываемые минуты радости.
Елки разную нужны, елки разные важны, перефразируем классика, но постараемся все-таки выбрать ту, которую сможем назвать самой-самой.
Мы проводим рейтинг елок, установленных в районных центрах Туркестанской области и Шымкенте. Вы можете проголосовать за ту, которую вы считаете самой привлекательной.
- Казыгуртский район
Как сообщили в акимате Казыгуртского района, красавицу приобрели пять лет назад, высота шесть метров. Выделенный бюджет всего лишь 164 тысячи тенге.
2. Толебийский район
К украшению главной площади Толебийского района подошли творчески. Там не стали устанавливать одну елку, наоборот, нарядили несколько, но живых. А на том месте, где по традиции ставили главную елку, сейчас фонтан. Средств на украшение не тратили, использовали прежние украшения.
3. Арысь
А это елка Арыси. Установлена на площади. Сколько потрачено средств нам не ответили.
4. Мактааральский район.
Елка в Мактаральском районе. Также установлена на главной площади района. Сколько потрачено средств, тайна за семью печатями.
5. Шардара
Елка в Шардаре. Вот в таком виде главная виновница украшает Шардару. Опять-таки неизвестно сколько потрачено средств на установку этой ну очень зеленой красавицы. Оформлена она в современном стиле минимализма.
6. Ордабасинский район. Фото этой елки нам прислала девушка по имени Рахима, она считает что елка из районного центра — Темирлан,самая красивая и нарядная.
«Меня зовут Рахима живу в Темерлановке, вот такая красавица стоит в центре нашей площади», — написала деевушка.
7. Кентау
А вот какая нарядная красавица-елка в Кентау. Как пояснили в акимате, на установку красавицы потратили 497 тыс. тенге. А вот на праздничный феерверк обойдется 500 тыс.
8. Шымкент
А это главная елка третьего мегаполиса страны, установлена на главной площади Шымкента.
9. А это главная елка Тюлькубасского района. Прислала ее фото наша подписчица Евгения Юшкина.
10. А это новогодняя красавица города Туркестан.
Главный атрибут Нового года — прошлогодний. Украшения тоже. Так что тратиться на на елочный антураж здесь на стали. Да и новогодний салют в духовной столице оплатят спонсоры.
К сожалению, у нас так и нет фотографий елок Сайрамского, Келесского, Созакского, Бадибекского районоа и города Сарыагаша. Надеемся, что наши читатели откликнуться и у нас примут участие все главные елки.
Итоги голосования подведем 8 января 2020 года!