Главная елка…города или района области — это центр притяжения все новогодние дни. Перед праздником, на сам праздник и еще почти две недели после него тысячи людей устремляются на площади, чтобы увидеть главную красавицу, сфотографироваться с ней на память и провести незабываемые минуты радости.

Елки разную нужны, елки разные важны, перефразируем классика, но постараемся все-таки выбрать ту, которую сможем назвать самой-самой.

Мы проводим рейтинг елок, установленных в районных центрах Туркестанской области и Шымкенте. Вы можете проголосовать за ту, которую вы считаете самой привлекательной.

Казыгуртский район

Как сообщили в акимате Казыгуртского района, красавицу приобрели пять лет назад, высота шесть метров. Выделенный бюджет всего лишь 164 тысячи тенге.

2. Толебийский район

К украшению главной площади Толебийского района подошли творчески. Там не стали устанавливать одну елку, наоборот, нарядили несколько, но живых. А на том месте, где по традиции ставили главную елку, сейчас фонтан. Средств на украшение не тратили, использовали прежние украшения.

3. Арысь

А это елка Арыси. Установлена на площади. Сколько потрачено средств нам не ответили.

4. Мактааральский район.

Елка в Мактаральском районе. Также установлена на главной площади района. Сколько потрачено средств, тайна за семью печатями.

5. Шардара

Елка в Шардаре. Вот в таком виде главная виновница украшает Шардару. Опять-таки неизвестно сколько потрачено средств на установку этой ну очень зеленой красавицы. Оформлена она в современном стиле минимализма.

6. Ордабасинский район. Фото этой елки нам прислала девушка по имени Рахима, она считает что елка из районного центра — Темирлан,самая красивая и нарядная.

«Меня зовут Рахима живу в Темерлановке, вот такая красавица стоит в центре нашей площади», — написала деевушка.

7. Кентау

А вот какая нарядная красавица-елка в Кентау. Как пояснили в акимате, на установку красавицы потратили 497 тыс. тенге. А вот на праздничный феерверк обойдется 500 тыс.

8. Шымкент

А это главная елка третьего мегаполиса страны, установлена на главной площади Шымкента.

9. А это главная елка Тюлькубасского района. Прислала ее фото наша подписчица Евгения Юшкина.

10. А это новогодняя красавица города Туркестан.

Главный атрибут Нового года — прошлогодний. Украшения тоже. Так что тратиться на на елочный антураж здесь на стали. Да и новогодний салют в духовной столице оплатят спонсоры.

Какая из главных новогодних красавиц самая-самая… яркая, нарядная, а может креативная. Голосуем активно, поддерживаем «свои» елочки Шымкент

Туркестан

Кентау

Арысь

Толебийский район

Мактааральский район

Сарыагашский район

Келесский район

Жетысайский район

Ордабасинский район

Тюлькубасский район

Байдибекский район

Созакский район

Шардаринский район

Казыгуртский район

Отырарский район Посмотреть результаты этого опроса

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К сожалению, у нас так и нет фотографий елок Сайрамского, Келесского, Созакского, Бадибекского районоа и города Сарыагаша. Надеемся, что наши читатели откликнуться и у нас примут участие все главные елки.

Итоги голосования подведем 8 января 2020 года!