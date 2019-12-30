Главная елка…города или района области — это центр притяжения все новогодние дни. Перед праздником, на сам праздник и еще почти две недели после него тысячи людей устремляются на площади, чтобы увидеть главную красавицу, сфотографироваться с ней на память и провести незабываемые минуты радости.

Елки разную нужны, елки разные важны, перефразируем классика, но постараемся все-таки выбрать ту, которую сможем назвать самой-самой.

Мы проводим рейтинг елок, установленных в районных центрах Туркестанской области и Шымкенте. Вы можете проголосовать за ту, которую вы считаете самой привлекательной.

  1. Казыгуртский район
Новогодняя ёлка Казыгуртского района

Как сообщили в акимате Казыгуртского района, красавицу приобрели пять лет назад, высота шесть метров. Выделенный бюджет всего лишь 164 тысячи тенге.

2. Толебийский район

Новогодние ёлки Толебийского района

К украшению главной площади Толебийского района подошли творчески. Там не стали устанавливать одну елку, наоборот, нарядили несколько, но живых. А на том месте, где по традиции ставили главную елку, сейчас фонтан. Средств на украшение не тратили, использовали прежние украшения.

3. Арысь

Новогодняя ёлка Арыси

А это елка Арыси. Установлена на площади. Сколько потрачено средств нам не ответили.

Новогодняя ёлка Мактааральского района

4. Мактааральский район.

Елка в Мактаральском районе. Также установлена на главной площади района. Сколько потрачено средств, тайна за семью печатями.

5. Шардара

Новогодняя ёлка Шардаринского района

Елка в Шардаре. Вот в таком виде главная виновница украшает Шардару. Опять-таки неизвестно сколько потрачено средств на установку этой ну очень зеленой красавицы. Оформлена она в современном стиле минимализма.

6. Ордабасинский район. Фото этой елки нам прислала девушка по имени Рахима, она считает что елка из районного центра — Темирлан,самая красивая и нарядная.

«Меня зовут Рахима живу в Темерлановке, вот такая красавица стоит в центре нашей  площади», — написала деевушка.

7. Кентау

А вот какая нарядная красавица-елка в Кентау. Как пояснили в акимате, на установку красавицы потратили 497 тыс. тенге. А вот на праздничный феерверк обойдется 500 тыс.

8. Шымкент

А это главная елка третьего мегаполиса страны, установлена на главной площади Шымкента.

Главная елка Шымкента

9. А это главная елка Тюлькубасского района. Прислала ее фото наша подписчица Евгения Юшкина.

Главная елка Тюлькубасского района

10. А это новогодняя красавица города Туркестан.

Главная елка Туркестана

Главный атрибут Нового года — прошлогодний. Украшения тоже. Так что тратиться на на елочный антураж здесь на стали. Да и новогодний салют в духовной столице оплатят спонсоры.

Какая из главных новогодних красавиц самая-самая… яркая, нарядная, а может креативная. Голосуем активно, поддерживаем «свои» елочки

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К сожалению, у нас так и нет фотографий елок Сайрамского, Келесского, Созакского, Бадибекского районоа и города Сарыагаша. Надеемся, что наши читатели откликнуться и у нас примут участие все главные елки.

Итоги голосования подведем 8 января 2020 года!

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