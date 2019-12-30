Компания «Turkistan Invest» подвела итоги проделанных работ за 2019 год. Так, за текущий год привлечено 16 иностранных инвесторов, которые в совокупности инвестируют в Туркестанскую область более 810 млрд тенге.

В текущем году при участии фронт-офиса Туркестанскую область посетили 75 инвесторов, в том числе 55 иностранных, которые потенциально могут инвестировать в наш регион 893,8 млрд. тенге и обеспечить рабочими местами 14 262 человек. К настоящему моменту по 18 проектам на сумму 832,7 млрд тенге приняты решения об инвестировании, из которых 16 проектов с участием иностранного капитала на сумму 810,6 млрд. тенге.

В результате привлеченных инвестиций, в скором времени в нашем регионе появятся ряд производств, такие как строительство промышленных теплиц (самое крупное из них занимает площадь 500 га), строительство солнечных электростанций, размещение производственной линии низковольтных кабелей, строительство завода по производству железобетонных изделий, производственная линия обуви, декоративных элементов, также строительство гостиницы и торгового центра и др.

В целях увеличения притока инвестиций на сегодняшний день «Turkistan Invest» проводит масштабную работу по систематизации процесса сопровождения реализации инвестиционных проектов.

Как сообщает директор фронт-офиса «Turkistan Invest» Медеу Дилдабаев, в настоящее время Филиалом ведется мониторинг 374 проектов Туркестанской области на сумму 3,4 трлн тенге, с созданием более 35 000 рабочих мест.

«Turkistan Invest» работает по принципу «одного окна»: от привлечения инвестора и до полного запуска проекта. Мы устанавливаем тесные контакты с местными и зарубежными предпринимателями, которые заинтересованы в развитии нашего региона, сопровождаем и поддерживаем по всем вопросам. Данный подход к работе показывает эффективные результаты», — заявляет руководство инвестиционной компании.

При участии «Turkistan Invest» к настоящему моменту запущено 49 инвестиционных проектов на сумму 74,7 млрд тенге, которые способствовали созданию 1 953 рабочих мест, в том числе 7 проектов с иностранным участием на общую сумму 37,0 млрд тенге.

Кроме того, при «Turkistan Invest» имеется Центр развития экспорта, где сотрудники проводят соответствующий анализ по линии продвижения экспорта.

По словам директора фронт-офиса, в результате проведенного анализа были выявлены 224 компаний-экспортеров по Туркестанской области.

«Со всеми экспортерами налажен контакт и получена детальная информация по сферам их деятельности. Согласно проведенному исследованию 98 компаний занимаются сезонным экспортом, 52 компании из-за финансовых трудностей временно приостановили экспорт, и 25 компаний решили прекратить экспортировать. На сегодняшний день нами разработана дорожная карта, согласно которой мы будем работать с каждым предпринимателем индивидуально», — сообщил Медеу Дилдабаев.

На сегодняшний день 47 крупных экспортеров, имеющих собственную производственную базу и потенциал для дальнейшего развития, находятся в сопровождении сотрудников фронт-офиса.

Наряду с этим, за уходящий год фронт-офисом проводились мероприятия по разъяснению мер господдержки, был запущен единый Call center 24/7, разработан путеводитель по мерам господдержки, а также создана электронная торговая площадка товаропроизводителей и экспортеров Туркестанской области (8-qprom.kz), которая интегрирована с сайтом turkistaninvest.com, и на сегодняшний день содержит детальную информацию по 47 вышеназванным компаниям-экспортерам.