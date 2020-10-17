В этом году через ГЧП привлечено около 34 млрд тенге инвестиций.

В Шымкенте, в рамках государственно-частного партнерства, реализуется 30 проектов по строительству инженерно-инфраструктурных систем, повышению качества услуг и работ, снижению бюджетной нагрузки, сообщает Пресс-служба акима города Шымкента.

Об этом в ходе встречи с Президентом Касым-Жомартом Токаевым доложил аким города Мурат Айтенов.

В этом году через ГЧП привлечено около 34 млрд тенге инвестиций, реализуется 30 проектов — в сфере образования (2), здравоохранения (6), спорта (4), благоустройства (15), по предупреждению ЧС (1), в сельском хозяйстве (1), других отраслях (1).

Планируется реализовать 8 проектов на 54 млрд тенге. Из них по инженерной инфраструктуре — четыре проекта, транспортной – два, в спорте и здравоохранении – по одному.

Глава города отметил, что в результате привлечения частных инвестиций в экономику страны бюджетная нагрузка сократилась на 59, 9 млрд тенге.