Между учащимися десятого класса двух различных школ произошел конфликт, сообщает медиа-портала Caravan.kz.

В ходе драки один из школьников ударил ножом в голову своего оппонента-ровесника. Пострадавший в крайне тяжелом состоянии госпитализирован и находится в реанимационном отделении. Врачи пытаются спасти его жизнь. По имеющейся информации, колотая проникающая рана составила порядка 7 сантиметров в область головы.

Несовершеннолетний подозреваемый задержан. Ему уже предъявлены обвинения в покушении на убийство (ст. 24, ч. 1 ст. 99 Уголовного кодекса РК). С санкции суда он взят под стражу. Ведется следствие, устанавливаются другие обстоятельства происшествия.