Пользователь Facebook Бейбіт Биназаров выложил на своей странице пост, о том, что жители Туркестанской области недовольны качеством ремонта дороги.

«На трассе Коксәйек-Шаян в районе Ақсукента — затор. И проблема, вызывающая недовольство жителей, длится 20-й день. Капитально движение здесь затрудняется в период с 18:00 до 20:00. Дважды здесь были аварии, в которых пострадали люди.

Если бы Казавтожол, ремонтирующий этот участок дороги, своевременно проложил асфальт, проблем не было бы.

В районе 23:30 5 декабря с водителя этой автомашины, пытавшегося объехать яму, дорожные полицейские взяли 10 000 тг и наложили два штрафа», пишет пользователь соцсети.