5 миллиардов тенге задолжали казахстанцы за платные дороги

Такую сумму озвучили в министерстве индустрии и инфраструктурного развития страны.

5 миллиардов тенге задолжали казахстанские автолюбители за проезд по платным дорогам. Чтобы проехать по одним трассам, платить приходится на въезде, но за проезд по большей части автодорог заплатить можно постфактум. В Казавтожоле говорят, казахстанцы зачастую просто забывают провести оплату. А еще думают, что если проехали по небольшому участку платной трассы, то платить не нужно. Но камеры фиксируют все. А неплательщиков ждет штраф.

«Некоторые по незнанию, другие думают что по бесплатной дороге ездят. Раз шлагбаума нет, можно не платить, но если вы проехали по платным дорогам, на 7 сутки наступают штрафные моменты, 7 суток, на 8 суток штраф, для физического лица 5 МРП, для юридического лица 10 МРП», — говорит Сакен Адильбеков, заместитель директора дирекции платных автомобильных дорог АО «НК «КазАвтоЖол».

Если штраф остается неоплаченным, дело передают судебным исполнителям. По словам специалистов, платные дороги все еще оставляют желать лучшего. Трассы, за обслуживание которых платят водители, почему-то так же как и раньше закрывают во время обильного снегопада. Хотя должны регулярно чистить и засыпать реагентами, а еще у водителей должна быть возможность согреться и перекусить в придорожном сервисе. Но пока этих условий, говорят эксперты, нет. Как и альтернативных трасс, которые должны быть бесплатными, наряду с платными автодорогами.

«Есть в конституции статья о том, что каждый имеет право на беспрепятственное передвижение по территории Республики Казахстан. Если есть платная дорога, то обязательно должны быть бесплатные альтернативы, это не говорит о том, что дорога должна быть бесплатная плохая, она может быть длиннее, отсутствовать инфраструктура, но она должна быть в хорошем, качественном, надлежащем состоянии«, — говорит Арсен Шакуов, президент ассоциации «Безопасная Дорога».

Водители говорят, платят исправно, но заметных улучшений на платных трассах не увидели.

«Когда проедем, потом оплачиваем. Я в Сарыагаш езжу, 4200 примерно выходит. Ничего не изменилось», — говорит водитель.

«Мы сразу платим, 3500-4000 тысячи. Но как были плохие дороги, так и остались, даже на камазе все ямы чувствуем. А о теплых туалетах и не мечтаем«, — говорит автолюбитель.

В Казавтожоле говорят, дороги будут ремонтировать. В этом году средним ремонтом планируют охватить 520 километров дорог. Больше половины работы уже сделано. Устанавливают и теплые туалеты. Но чтобы благоустроить все платные дороги в стране потребуются годы.