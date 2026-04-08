Жители микрорайона Нуртас обеспокоены состоянием дорог

В микрорайоне Нуртас разрушаются недавно построенные и введённые в эксплуатацию автомобильные дороги. По словам жителей улицы Хан-Тенгри, дорожное покрытие пришло в негодность ещё до окончания гарантийного срока. Несмотря на ежегодный ямочный ремонт, состояние дороги не меняется.

«Каждый год одно и то же. Делают ремонт, потом снова проваливается. Снова приходят — ремонтируют, и опять проваливается. Сейчас снова ремонтируют. Когда идёт ремонт, проехать невозможно. Автобус объезжает. К тому же есть колодцы, их крышки остаются открытыми».

Сейчас просевшие участки асфальта засыпаны смесью щебня и грунта. В некоторых местах проведён ямочный ремонт. В акимате города о проблеме знают и связывают просадку асфальта с канализацией.

«На данной улице в 2023 году начались работы по проведению канализационной системы, в 2024 году объект был передан на государственную приёмку. Однако после последних осадков несколько участков асфальта просели, что привело к разрушению дорожного покрытия», пресс-служба акимата города Шымкента.

В акимате города поручили подрядной компании восстановить дорожное полотно и заново уложить асфальт. Управление энергетики и развития инфраструктуры должно проконтролировать качественное выполнение этих работ.