В Шымкенте некому строить дороги

Дефицит кадров в дорожно-строительной отрасли порождает плохие дороги в Шымкенте, говорят специалисты.

В Шымкенте не хватает инженеров, геодезистов, картографов, механиков, проектировщиков. Об этом заявили в национальном Центре качества дорожных активов. Причем, некоторые из них востребованы сезонно — весной и летом, когда в городе полным ходом прокладывают дороги. Нехватка специалистов исчисляется сотнями. Причем, не хватает не только тех, кто строит, но и тех, кто качество дорог проверяет.

«По всем направлениям у нас сейчас не хватает специалистов. Ну и сами видите последствия: там ямы получаются, там просадки. Это всё из-за специалистов. А сказать, что у нас материалы не соответствуют, нет. У нас материалы есть, только битум, у нас сырье привозят», — говорит Мухтар Дуйсембеков, директор филиала Центра качества дорожных активов.

Поэтому дороги, чаще всего строят непрофессионалы, а качество того, что они строят, оставляет желать лучшего. Именно поэтому, уверены специалисты, на шымкентские дороги так много нареканий. А между тем дорог в Шымкенте становится все больше.

«Бывали такие случаи, что на строительстве замечаешь, что человек не специалист своего дела. То есть он является юристом, например. Тем же самым учителем. Поэтому он в строительстве самоучением занимается«, — говорит Руслан Кубенов, инженер.

Готовить специалистов хотят со школьной скамьи. Школьникам разъясняют все преимущества дорожной профессии. Это должно помочь восстановить баланс на рынке специалистов.