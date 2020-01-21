Казахстанцам рекомендуют воздержаться от поездок в китайскую провинцию Хубэй и крупнейший город Ухань, где в настоящее время наблюдается вспышка заболеваний, вызванных новым коронавирусом, сообщает Sputnik Казахстан.

Об этом на брифинге сообщил главный санитарный врач Казахстана Жандарбек Бекшин.

При этом гражданам, которые уже находятся в Китае, не рекомендовано посещать места массового скопления людей.

«Не посещать рынки, места, где содержатся животные – дикие и домашние. А также чаще мыть руки и не контактировать с лицами, которые имеют признаки простудных заболеваний», — сказал Бекшин.

Пребывающим из Китая с признаками простудных заболеваний рекомендовано немедленно обращаться к врачам за помощью. В противном случае могут начаться осложнения и даже наступить летальный исход.

На сегодняшний день прямых рейсов с городом Ухань у Казахстана нет. Есть рейсы из Алматы и Нур-Султана в китайские города Пекин, Санью, Хайкоу, Сиань и Урумчи.

Все эти рейсы, по словам Бекшина, находятся на контроле министерства здравоохранения Казахстана. Все пассажиры и сотрудники экипажей проходят проверку после прилета в страну.

Неизвестная пневмония в Китае

В конце прошлого года в китайском городе Ухань участились случаи заболевания неизвестной пневмонией. Позднее специалисты выявили, что местных жителей поражает новый вид коронавируса. На сегодняшний день зарегистрированы свыше сотни больных в Китае, еще несколько человек заболели в Японии, Таиланде и Южной Корее.

При этом в Китае от ранее неизвестного вируса скончались три человека.

Местные эпидемиологи предполагают, что заражение вирусом произошло через морепродукты, продаваемые на местном рынке. С 1 января он закрыт на карантин.