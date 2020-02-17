На Коллегии Министерства труда и социальной защиты населения РК (далее – МТСЗН) по итогам работы в 2019 году и основным задачам на 2020 год глава ведомства Биржан Нурымбетов сообщил, в каких направлениях будет усилена социальная поддержка и адаптация лиц с инвалидностью.

В Казахстане живет порядка 695 тыс. лиц с инвалидностью, в том числе 424 тыс. трудоспособного возраста (61%), 180 тыс. пенсионного возраста (26%), 92 тыс. детей до 18 лет (13%). В 2019 году на социальную защиту инвалидов из республиканского бюджета направлено 323 млрд тенге.

«С 1 июля 2019 года на 30% повышены размеры госпособий по уходу за детьми с инвалидностью и за лицами старше 18 лет 1-ой группы с детства. Это коснулось 100 тыс. граждан. Необходимыми средствами и услугами реабилитации обеспечено более 292 тыс. лиц с инвалидностью, или 70% от всех нуждающихся. Проблемным остается вопрос роста первичного выхода на инвалидность. Анализ причин показывает недостаточность работы организаций здравоохранения по первичной профилактике инвалидности, проведении реабилитационных мероприятий. Также отдельного внимания требует вопрос роста необоснованных направлений на медико-социальную экспертизу, по итогам которых инвалидность не установлена», – проинформировал Биржан Нурымбетов.

Работа по обеспечению прав и улучшению качества жизни лиц с инвалидностью будет осуществляться в рамках Национального плана до 2025 года.

«В рамках его реализации поэтапно внедряется Портал социальных услуг. С его помощью граждане смогут самостоятельно, без государственных закупок, выбирать необходимые средства и услуги реабилитации. С текущего года через Портал можно будет приобретать 24 вида технических средств реабилитации (далее – ТСР), не требующих индивидуального подбора. С 2021 года будут доступны все 55 видов ТСР. С июля 2020 года будут доступны услуги индивидуальных помощников, специалистов жестового языка и санаторно-курортного лечения. Кроме того, в этом году впервые будет начато производство казахстанских кресел-колясок с электроприводом. Уже со второго квартала начнем выдавать первые кресла-коляски», – сообщил глава МТСЗН.

Биржан Нурымбетов также отметил, что в целях формирования безбарьерной среды в 2019 году обеспечена доступность 96,6% социально-значимых объектов из числа паспортизированных.

«В 2019 году проведено 1 300 проверок соблюдения прав лиц с инвалидностью, по их результатам более 1 тыс. субъектов контроля выданы предписания, в т.ч. по 212 наложены штрафы на 46 млн тенге. Поэтому необходим жесткий контроль этой работы. В целях мониторинга всех объектов разрабатывается портал «Доступная среда», – добавил он.

По словам министра, на ближайшие два года основная задача МТСЗН – это создание возможностей для экономической активности лиц с инвалидностью.

«Мы планируем разработать Атлас профессий с рекомендациями по трудоустройству лиц с инвалидностью в зависимости от видов нарушений функций организма. По опыту зарубежных стран в этом году инициируем внесение изменений в закон о госзакупках. Предлагается ввести норму по ограничению участия в госзакупках для крупных и средних компаний, не выполняющих квоту по трудоустройству лиц с инвалидностью. Также по опыту Японии и Германии рассматриваем альтернативный механизм введения оплаты компенсации в специальный фонд вместо квоты по трудоустройству. В рамках Госпрограммы «Енбек» на бизнес инициативы лиц с инвалидностью будут направлены инструменты микрокредитования и предоставления грантов», – сказал Биржан Нурымбетов.

Для лиц с инвалидностью, уже занимающихся бизнесом или имеющих стартап проекты, будет оказана помощь через программу ScaleUp, которая предусматривает акселерацию, масштабирование, бизнес-менторство, обучение, содействие в выходе на новые рынки и т.д. по аналогии с Картой индустриализации.