На шымкентском нефтеперерабатывающем заводе большое внимание уделяют вопросам защиты труда, пожаробезопасности.

После модернизации предприятия по вопросам безопасности проведена серьезная работа. Обновлено оборудование, которое на сегодня является самым современным и надежным.

Руководителям подразделении и пожарной службы предприятия презентуют инновационную продукцию — автономные установки пожаротушения. После теоретической части, участникам продемонстрировали свойства продукции на практике.

«На заводе прошла модернизация. В результате которой глубина переработки возросла и увеличился объем выпускаемой качественной продукции. Технике и пожаробезопасности уделяем еще большее внимание», — говорит главный технический директор ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс» Нурлан Досымбеков.

У ТОО «ПКОП» имеется своя служба пожаротушения. В любое время суток огнеборцы в боевой готовности. Для этого есть необходимая техника.

Александр Татаринцев, начальник ПАСЧ-4: «У нас есть 8 машин и 138 человек личного состава. На предприятии постоянно проходят учения. Буквально вчера мы участвовали на учебных тренировках по пожаротушению».

На предприятии придерживаются лозунга » В «ПетроКазахстан Ойл Продактс» — безопасность прежде всего». И поэтому каждый член коллектива старается на рабочем месте соблюдать правила техники и пожаробезопасности.

Шынар Оразова