Полицейские Туркестанской области подозреваемого в квартирной краже.

В дежурную часть Сарыагашского РОП с заявлением обратиласьместная жительница. По словам потерпевшей, ночью в ее дом, пользуясь отсутствием хозяев, проникли неизвестные лица и похитили ценные вещи. Общая сумма ущерба составила более полмиллиона тенге. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 188 УК РК «кража», сообщает пресс-служба ДП Туркестанской области.

Районные полицейские сразу же прибыли на место происшествия и приступили к оперативно-розыскным мероприятия. Стражи порядка прочесали близлежащие территории, опросили очевидцев и провели другие необходимые мероприятия с целью раскрытия кражи. В результате полицейские установили личность подозреваемого и задержали домушника на одной из городских улиц.

Как установлено следствием, подозреваемый, воспользовавшись тем, что в доме никого не было, перелез через забор, вскрыл окно и окна проник внутрь жилища. Затем воришка похитил все, что имело какую-либо ценность и скрылся с места преступления. Полицейские изъяли похищенные вещи в качестве вещественных доказательств и вернули законному владельцу. В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование. Подозреваемый арестован.

В свою очередь, потерпевшая выразила благодарность полицейским Сарыагашского РОП, в том числе участковому инспектору полиции МПС капитану полиции Б. Муканову и оперуполномоченному Аскару Аширу, которые, проявили свои профессиональные навыки в раскрытии кражи. «Когда воришка залез в дом, я оказалась в трудной ситуации. Благодаря полицейским района, среди которых и участковые инспектора полиции, удалось задержать подозреваемого. Мне вернули мои похищенные вещи. Я очень рада и желаю стражам порядка успехов в работе»- поблагодарила местная жительница.

Полицейские Туркестанской области рекомендуют гражданам быть внимательными и не оставлять свой дом без присмотра, а также советуют установить в жилищах по возможности камеры видеонаблюдения и охранную сигнализацию. Если же вы стали жертвой или очевидцем подобных преступлений то незамедлительно обращайтесь в полицию по телефону 102.