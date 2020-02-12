Salem Social Media сняла документальный фильм о массовом заражении детей ВИЧ-инфекцией, передает aitube.kz.

«В 2006 году 149 детей заразили ВИЧ в больницах Шымкента. Халатность врачей навсегда изменила жизнь почти полторы сотни детей.

Инфицированные дети стали подростками и взрослыми людьми. Но только двое решили жить открыто. Бауыржан и Аяулым. Их смелость и осознанность восхищает. Как и их родители, которые позволили своим детям жить вне предрассудков.

Бауыржан с Аяулым очень хотят поехать в этому году в Сан-Франциско на Международную конференцию по ВИЧ/СПИД. И нам очень хочется, чтобы им это удалось.

Мы надеемся, что посмотрев фильм о ребятах и их семьях, вы поддержите их. А те, кто опасался людей с ВИЧ, пересмотрят свое отношение к ним. Ведь мы вместе можем изменить мир к лучшему»- говориться в сообщении.