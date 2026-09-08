В Шымкенте 741 ребенок от матерей с ВИЧ родился здоровым

В Шымкенте продолжается системная работа по профилактике передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку. Специалисты городского Центра по профилактике и борьбе со СПИДом сопровождают беременных женщин с ВИЧ на всех этапах — от постановки на медицинский учет до наблюдения за здоровьем новорожденных.

С 1990 года в Шымкенте 741 ребенок, рожденный женщинами, живущими с ВИЧ, был снят с медицинского учета без подтвержденного диагноза ВИЧ-инфекции.

С начала 2026 года у женщин, живущих с ВИЧ, родились еще 15 детей. Все они здоровы, случаев передачи инфекции от матери ребенку не зарегистрировано.

По данным специалистов, добиться таких результатов позволяет своевременное выявление ВИЧ-инфекции, постоянное медицинское наблюдение беременных, раннее начало антиретровирусной терапии и соблюдение профилактических рекомендаций.

Медики отмечают, что женщина с ВИЧ может родить здорового ребенка при условии регулярного приема назначенной терапии и соблюдения рекомендаций врачей. Поэтому во время беременности важно своевременно проходить обследование на ВИЧ, находиться под наблюдением специалистов и не прерывать лечение.

Шымкентский городской Центр по профилактике и борьбе со СПИДом продолжает работу по охране здоровья матери и ребенка, профилактике распространения ВИЧ-инфекции и информированию населения.