В Шымкенте отметили День борьбы со СПИДом

В Шымкенте на специальном учете состоит 1989 вич-инфецированных. Сегодня, отношения к людям с этим диагнозом стало более терпимым. Проводится широкая разъяснительная работа и большую роль в этом играют СМИ.

У каждого из присутствующих в зале центра по профилактике СПИД красная лента — символ поддержки людей с вирусом иммунодефицита. В начале этого года в Шымкенте было зарегистрировано 1989 ВИЧ-инфицированных. Цифра может меняться, на них влияют миграционные процессы. Медики отмечают, что благодаря постоянной просветительской работе и информированию населения общество стало более терпимым и внимательным к ВИЧ-положительным, а отношение к диагнозу постепенно перестаёт быть стигматизирующим.

«Был организован месячник с 10 ноября по 10 декабря, который направлен

на информирование всего населения особенно молодежи по проблемам ВИЧ- инфекции путях передачи и профилактике»,- говорит заместитель главного врача городского СПИД-центра Кожахмет Маширов.

Журналистка газеты «Рабат» Елена Летягина сделала свой вклад в работу по информированию населения о синдроме приобретенного иммунодефицита. Ее деятельность не осталась незамеченной, за материалы, посвящённые повышению осведомлённости о ВИЧ и СПИДе, ей вручили награду.

«На победу не надеялась, потому, что было от души. Эта тема имеет личный окрас, когда-то ушла рано моя подруга по музыкальному училищу. Ее заразил муж, это достаточно трагичная история»,- поясняет журналистка.

В этот день был сделан задел для доброй традиции, медики и журналисты высадили деревья — в планах подарить городу зеленый уголок под названием «Аллея жизни».