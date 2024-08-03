Центру СПИД Шымкента – 35 лет!

Перед развалом СССР в стране не было страшнее болезни, чем СПИД. Поначалу не знали даже причин того, как им заражались люди, откуда это к нам пришло: кто говорил – от обезьян, кто – от незащищенного секса с африканскими студентами. Появилась даже ироничная расшифровка аббревиатуры СПИД – «Спи дома спи один»…

Понадобилось немало времени, чтобы врачи разобрались в причинах, научились лечить это заболевание, определились с мерами профилактики.

В эти дни Шымкентскому городскому центру СПИД исполнилось 35 лет. Об основных этапах развития этого центра РАБАТ беседует с заместителем главного врача по контролю качества медицинских услуг центра СПИД г. Шымкента Айнур Жумабаевной Медетовой.

– Айнур Жумабаевна, понятно, что у заболевания ВИЧ – мировые масштабы. А когда в Шымкенте появился первый больной с ВИЧ?

– Первый ВИЧ-позитивный пациент в Шымкенте был выявлен в 1993 году. Здесь необходим небольшой экскурс в историю.

Начну с такого факта: впервые информация о ВИЧ была опубликована в медицинских отчетах и средствах массовой информации в 1982 году, то есть 42 года назад. Через пять лет, в 1987-м, заболевание было зарегистрировано и в Казахстане. В целях профилактики и борьбы с новым инфекционным заболеванием приказом Южно-Казахстанского областного отдела здравоохранения №323-П от 18.07.1989 года в Шымкенте был открыт центр СПИД, а также впервые была внедрена лабораторная диагностика ВИЧ.

– СПИД-центр первых лет своего существования – это…

– В штате нового центра было 23 сотрудника в трех структурных подразделениях, а именно: отдел организации профилактической и методической работы (заведующий Прыгунов Павел Михайлович, врач-эпидемиолог), отдел организации эпидемиологической службы (заведующий Орманов Болат Жаппарулы, врач-эпидемиолог) и лаборатория (заведующая Ли Людмила Геннадьевна, врач-лаборант).

В 1992 году центр переехал из здания по улице Рыскулбекова во вновь открытую городскую инфекционную больницу. Первый ВИЧ-позитивный пациент был выявлен в 1993-м. В связи с увеличением производственных мощностей лаборатории и численности работников в 1998 году центр переехал в нынешнее здание, расположенное по улице Кремлевской.

– Какие самые важные события были в истории центра?

– Их несколько. В 2000 году были внедрены программы профилактики ВИЧ среди представителей ключевых групп населения – это люди, употребляющие инъекционные наркотики (ЛУИН), и секс-работники (СР).

В 2001 году была начата профилактика передачи инфекции от матери ребенку.

В 2005 году внедрено лабораторное определение состояния иммунитета методом проточной цитометрии.

2006-й запомнился тем, что началось лечение людей, живущих с ВИЧ, антиретровирусными препаратами. В том же году внедрена диагностика ВИЧ методом экспресс-тестирования. Тогда же начата постконтактная профилактика.

В 2007 году была внедрена ПЦР-диагностика для контроля эффективности антиретровирусной терапии.

В 2021 году начата доконтактная профилактика (здоровых) лиц с высоким риском инфицирования ВИЧ.

– Сколько сегодня сотрудников работает в СПИД-центре?

– Сегодня численность сотрудников СПИД-центра в Шымкенте составляет 123 человека. Наши врачи прошли стажировку в ведущих странах СНГ (России, Украине, Узбекистане, Таджикистане, Кыргызстане и др.), а также в Корее, Китае, Турции.

– Что скажете об оснащенности центра?

– Диагностическая лаборатория с производственной мощностью более 2000 исследований в день оснащена современным оборудованием, в диагностике ВИЧ используются чувствительные тесты четвертого поколения. Наша лаборатория одной из первых в Шымкенте прошла аккредитацию на соответствие требованиям СТ РК ISO 15189-2015 «Лаборатории медицинские. Требования к качеству и компетентности».

– Болеть вообще – дело дорогостоящее, а каково же ВИЧ-позитивным людям?

– Диагностика, лечение и профилактика ВИЧ проводятся бесплатно всем гражданам Республики Казахстан и кандасам. В процессе лечения используются сертифицированные антиретровирусные препараты, прошедшие клинические испытания и рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения.

– Какова эффективность новых методик лечения и профилактических мероприятий? Ведется ли какая-то статистика?

– У нас очень хорошие показатели. Первый – в результате профилактики передачи ВИЧ от матери к ребенку от ВИЧ-позитивных беременных родились 668 здоровых детей.

Второй – с использованием современных технологий лечения продолжительность жизни людей, живущих с ВИЧ, приравнивается к таковой у других, например, самые пожилые пациенты, находящиеся на диспансерном учете, достигают возраста 90 лет и продолжают лечение. 189 лиц с высоким риском заражения ВИЧ получают доконтактную профилактику.

Третий – в результате эффективного лечения, профилактики, мероприятий по предотвращению стигмы и дискриминации среди населения 17 молодых людей, живущих с ВИЧ, вступили в брак со здоровыми сверстниками, создали семью и рожают здоровое потомство.

И, наконец, еще один позитивный факт: за последние четыре года в Шымкенте не зарегистрировано случаев ВИЧ у детей.

Подводя итоги своей 35-летней истории, можно добавить, что в Шымкенте показатели распространенности и смертности от ВИЧ-инфекции удерживаются на уровне ниже республиканского показателя.

– Да, мы об этом давали информацию в предыдущем номере РАБАТа. Это здорово, отличный, обнадеживающий факт!

Все эти бесспорные достижения – заслуга всего коллектива. Айнур Жумабаевна, напомните нашим читателям имена всех прежних руководителей вашего учреждения…

– Да, конечно, в развитии и достижении службы СПИД внесли большой вклад руководители центра, в частности: Алтынбеков Мадияр (1989-1991 гг.), Ниязбеков Сакен Сарсенкулулы (1991-1999 гг.), Байхарашев Рыскулбек Сарпекович (1999-2003 гг.), Беккужинов Сулеймен Камкенович (2003-2005 гг.), Жумагулов Келесбай Боранбаевич (2005-2006 гг.), Бабина Наталья Ивановна (2006-2007 гг.), Абдразаков Артур Утетлеуович (2007-2009 гг.), Мейрханов Талгарбек (2009-2022 гг.). И, наконец, в 2023 году на должность главного врача был назначен Сырбек Бекен.

– Такая у вас непростая специфика работы, можно сказать, опасная. Подобный труд как-то поощряется?

– За высокий профессионализм и достижения в области здравоохранения сотрудники центра награждены государственными, профсоюзными и отраслевыми наградами. Медики центра совмещают свою профессиональную деятельность со здоровым образом жизни и занимают призовые места в ежегодных спартакиадах медработников.

– Юбилей состоялся, достигнуты хорошие показатели – это здорово! Что дальше?

– Коллектив центра задался следующими целями, которые мы готовы достичь к 2030 году:

* 95% всех людей, живущих с ВИЧ, должны знать о своем статусе;

* 95% всех людей с диагнозом ВИЧ должны получать антиретровирусную терапию;

* у 95% людей, получающих антиретровирусную терапию, должна наблюдаться вирусная супрессия.

– Пусть эти цели будут достигнуты. К слову, сайт 24KZ на днях передал, что ВИЧ может быть окончательно искоренен к 2030 году…

– Я тоже читала об этом. Помните, что есть одно условие: «…если будет увеличен объем средств, выделяемых на борьбу с этим заболеванием». На этом сделан акцент в недавнем докладе экспертов Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИДу.

На фоне того, что у нас в Казахстане ВИЧ диагностируется и лечится бесплатно, с ужасом воспринимаешь тот факт, что на сегодня почти из 40 миллионов ВИЧ-позитивных по всему миру около четверти не получают жизненно необходимого лечения. Каждую минуту от причин, связанных со СПИДом, умирает один человек.

– Айнур Жумабаевна, пожалуйста, напомните шымкентцам общие признаки ВИЧ. Что должно насторожить?

– ВИЧ-инфекция течет медленно и почти бессимптомно. В течение многих лет (от 5 до 15 лет) она может никак не тревожить человека. Бывает и так, что первые признаки могут появиться на ранней стадии, а затем исчезнуть и больше не беспокоить носителя инфекции на протяжении длительного времени.

А также первые симптомы ВИЧ легко спутать с признаками других заболеваний, что может ввести в заблуждение.

На первом этапе бывают боль в горле, повышение температуры, болезненность кожи, суставов, костей, озноб, лихорадка, одновременно увеличиваются лимфоузлы, могут проявляться высыпания на коже разного рода.

Новые признаки ВИЧ возвращаются через несколько лет спокойной и здоровой жизни.

К ним относятся сильная усталость, быстрая утомляемость, увеличение лимфоузлов – не только шейных, а уже нескольких групп, снижение веса (обычно оно выглядит беспричинным, человек не понимает, в чем дело), лихорадка, озноб, потливость (преимущественно ночная), проблемы с ЖКТ (обычно проявляются жидким стулом без видимых на то причин).

– Благодарю Вас за разъяснения.

Фарида Шарафутдинова