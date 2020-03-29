В связи с введением режима чрезвычайного положения в Казахстане некоторая часть населения лишилась доходов и не может оплатить займы. Журналисты NUR.KZ выяснили, как получить отсрочку по кредиту и какие банки ее дадут.

Банки и правительство страны заявили о поддержке заемщиков и предоставлении отсрочек по кредитам.

Главная цель принимаемых мер – обеспечить финансовую разгрузку для плательщиков в период ЧП, и не подвергать риску казахстанцев при посещении отделения банка.

Общие требования банков к плательщикам

Следует понимать, что есть некоторые условия, по которым может быть одобрена отсрочка. Клиенту необходимо соответствовать следующим критериям:

Не должно быть просроченных платежей в момент оформления заявления.

в момент оформления заявления. В некоторых банках – отсутствие просрочки на 16 марта 2020 года.

Срок кредитования: заем должен быть оформлен не позднее 16, иногда 18 марта 2020 года.

заем должен быть оформлен не позднее 16, иногда 18 марта 2020 года. Условия кредитования – от них может зависеть решение банка. Например, в некоторых банках льготы даются только по беззалоговым кредитам (Halyk bank), а в некоторых – при отсутствии гарантов по договору займа (Сбербанк).

Отсрочка по кредитным картам, кредитным лимитам на платежных карточках и картах рассрочки в некоторых банках не предоставляется.

Подтверждение потери дохода или его снижения. В качестве подтверждающего документа некоторые банки просят предоставить приказ об увольнении/справку или приказ об отпуске без содержания, больничный лист и так далее.

В качестве подтверждающего документа некоторые банки просят предоставить приказ об увольнении/справку или приказ об отпуске без содержания, больничный лист и так далее. Обращение клиента с заявлением. Почти во всех банках указано автоматическое принятие мер по расширению льгот и отмене штрафов на срок режима ЧП.

Но все же следует обратиться в свой банк в указанные им даты приема заявлений. Без уведомления самого плательщика банк не будет в курсе вашего положения. Обращаться следует только онлайн или через колл-центр банка.

Как оформить отсрочку в своем банке

Для удобства читателей было решено собрать полезные ссылки в одной статье. Пройдя по ссылкам ниже, можно получить информацию об образце заявления и необходимых документах для получения отсрочки.

Важно! Внимательно ознакомьтесь с условиями своего банка – они могут отличаться и иметь дополнительные требования. Срок приема заявок на отсрочку платежей отличается в зависимости от банка.

AsiaCredit Bank – информацию о поддержке плательщиков найти не удалось.

– информацию о поддержке плательщиков найти не удалось. Altyn Bank – отсрочка плательщикам беззалогового и залогового кредита дается на один месяц.

– отсрочка плательщикам беззалогового и залогового кредита дается на один месяц. Альфа-Банк – найти информацию и подать заявление можно через мобильное приложение.

– найти информацию и подать заявление можно через мобильное приложение. АТФБанк – отсрочку можно оформить через интернет-банкинг, мобильное приложение или официальный сайт банка.

– отсрочку можно оформить через интернет-банкинг, мобильное приложение или официальный сайт банка. Банк ВТБ – банк реструктуризирует кредиты. Заявки будут приниматься до 15 апреля 2020 года.

– банк реструктуризирует кредиты. Заявки будут приниматься до 15 апреля 2020 года. Eurasian Bank – сайт банка точной информации о конкретных действиях плательщика не предоставляет. Оператор колл-центра сообщил, что необходимо написать заявление, приложить подтверждение о потере дохода и удостоверение личности.

Оператор изначально рекомендовал явиться с заявлением в отделение банка. После уточнения о возможности онлайн-операции, посоветовал отправить документы на электронный ящик банка.

– сайт банка точной информации о конкретных действиях плательщика не предоставляет. Оператор колл-центра сообщил, что необходимо написать заявление, приложить подтверждение о потере дохода и удостоверение личности. Оператор изначально рекомендовал явиться с заявлением в отделение банка. После уточнения о возможности онлайн-операции, посоветовал отправить документы на электронный ящик банка. Жилстройсбербанк – с 15 апреля 2020 года будут приниматься заявления на отсрочку через интернет-банкинг.

– с 15 апреля 2020 года будут приниматься заявления на отсрочку через интернет-банкинг. Jýsan Bank – по залоговым займам будет перерасчет платежа, а по беззалоговым – пролонгация договора займа.

– по залоговым займам будет перерасчет платежа, а по беззалоговым – пролонгация договора займа. Capital Bank Kazakhstan – информацию об отсрочке найти не удалось.

– информацию об отсрочке найти не удалось. Банк Kassa Nova – необходимо заполнить заявление и отправить его на электронный адрес банка.

– необходимо заполнить заявление и отправить его на электронный адрес банка. Kaspi Bank – согласно обращению главы банка, оформить отсрочку можно будет со 2 апреля в мобильном приложении.

– согласно обращению главы банка, оформить отсрочку можно будет со 2 апреля в мобильном приложении. Нурбанк – нужно скачать образец, заполнить заявление и отправить на электронный адрес.

– нужно скачать образец, заполнить заявление и отправить на электронный адрес. Bank RBK – меры по поддержке плательщиков находятся в разработке.

– меры по поддержке плательщиков находятся в разработке. Сбербанк – окончательный срок закрытия кредита должен быть не ранее 1 октября 2020 года.

– окончательный срок закрытия кредита должен быть не ранее 1 октября 2020 года. Tengri Bank – будет прекращено начисление процентов по беззалоговым кредитам, которые имеют просрочку более 90 дней.

– будет прекращено начисление процентов по беззалоговым кредитам, которые имеют просрочку более 90 дней. ForteBank – официальный сайт указывает решение только для ИП и малого и среднего бизнеса. Решения по оформлению отсрочки платежей для частных лиц находятся в разработке.

– официальный сайт указывает решение только для ИП и малого и среднего бизнеса. Решения по оформлению отсрочки платежей для частных лиц находятся в разработке. Halyk bank – принятые заявки будут обрабатываться до 30 апреля 2020 года.

– принятые заявки будут обрабатываться до 30 апреля 2020 года. Банк Хоум Кредит – заявки на отсрочку будут приниматься с 1 апреля через мобильное приложение банка.

– заявки на отсрочку будут приниматься с 1 апреля через мобильное приложение банка. Банк ЦентрКредит – отсрочка оформляется по электронной почте.

Отсрочки по ипотечным программам

Согласно новостям Национального Банка Казахстана от 25 марта 2020 года, вкладчики по программам «7-20-25» и «Баспана-хит» также получат отсрочку сроком до 90 дней без штрафов и пени.

Это касается только тех, кто понес финансовые потери вследствие режима ЧП и карантина.

© Марк Захаров