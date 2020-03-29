В связи с введением режима чрезвычайного положения в Казахстане некоторая часть населения лишилась доходов и не может оплатить займы. Журналисты NUR.KZ выяснили, как получить отсрочку по кредиту и какие банки ее дадут.
Банки и правительство страны заявили о поддержке заемщиков и предоставлении отсрочек по кредитам.
Главная цель принимаемых мер – обеспечить финансовую разгрузку для плательщиков в период ЧП, и не подвергать риску казахстанцев при посещении отделения банка.
Общие требования банков к плательщикам
Следует понимать, что есть некоторые условия, по которым может быть одобрена отсрочка. Клиенту необходимо соответствовать следующим критериям:
- Не должно быть просроченных платежей в момент оформления заявления.
- В некоторых банках – отсутствие просрочки на 16 марта 2020 года.
- Срок кредитования: заем должен быть оформлен не позднее 16, иногда 18 марта 2020 года.
- Условия кредитования – от них может зависеть решение банка. Например, в некоторых банках льготы даются только по беззалоговым кредитам (Halyk bank), а в некоторых – при отсутствии гарантов по договору займа (Сбербанк).
Отсрочка по кредитным картам, кредитным лимитам на платежных карточках и картах рассрочки в некоторых банках не предоставляется.
- Подтверждение потери дохода или его снижения. В качестве подтверждающего документа некоторые банки просят предоставить приказ об увольнении/справку или приказ об отпуске без содержания, больничный лист и так далее.
- Обращение клиента с заявлением. Почти во всех банках указано автоматическое принятие мер по расширению льгот и отмене штрафов на срок режима ЧП.
Но все же следует обратиться в свой банк в указанные им даты приема заявлений. Без уведомления самого плательщика банк не будет в курсе вашего положения. Обращаться следует только онлайн или через колл-центр банка.
Как оформить отсрочку в своем банке
Для удобства читателей было решено собрать полезные ссылки в одной статье. Пройдя по ссылкам ниже, можно получить информацию об образце заявления и необходимых документах для получения отсрочки.
Важно! Внимательно ознакомьтесь с условиями своего банка – они могут отличаться и иметь дополнительные требования. Срок приема заявок на отсрочку платежей отличается в зависимости от банка.
- AsiaCredit Bank – информацию о поддержке плательщиков найти не удалось.
- Altyn Bank – отсрочка плательщикам беззалогового и залогового кредита дается на один месяц.
- Альфа-Банк – найти информацию и подать заявление можно через мобильное приложение.
- АТФБанк – отсрочку можно оформить через интернет-банкинг, мобильное приложение или официальный сайт банка.
- Банк ВТБ – банк реструктуризирует кредиты. Заявки будут приниматься до 15 апреля 2020 года.
- Eurasian Bank – сайт банка точной информации о конкретных действиях плательщика не предоставляет. Оператор колл-центра сообщил, что необходимо написать заявление, приложить подтверждение о потере дохода и удостоверение личности.
Оператор изначально рекомендовал явиться с заявлением в отделение банка. После уточнения о возможности онлайн-операции, посоветовал отправить документы на электронный ящик банка.
- Жилстройсбербанк – с 15 апреля 2020 года будут приниматься заявления на отсрочку через интернет-банкинг.
- Jýsan Bank – по залоговым займам будет перерасчет платежа, а по беззалоговым – пролонгация договора займа.
- Capital Bank Kazakhstan – информацию об отсрочке найти не удалось.
- Банк Kassa Nova – необходимо заполнить заявление и отправить его на электронный адрес банка.
- Kaspi Bank – согласно обращению главы банка, оформить отсрочку можно будет со 2 апреля в мобильном приложении.
- Нурбанк – нужно скачать образец, заполнить заявление и отправить на электронный адрес.
- Bank RBK – меры по поддержке плательщиков находятся в разработке.
- Сбербанк – окончательный срок закрытия кредита должен быть не ранее 1 октября 2020 года.
- Tengri Bank – будет прекращено начисление процентов по беззалоговым кредитам, которые имеют просрочку более 90 дней.
- ForteBank – официальный сайт указывает решение только для ИП и малого и среднего бизнеса. Решения по оформлению отсрочки платежей для частных лиц находятся в разработке.
- Halyk bank – принятые заявки будут обрабатываться до 30 апреля 2020 года.
- Банк Хоум Кредит – заявки на отсрочку будут приниматься с 1 апреля через мобильное приложение банка.
- Банк ЦентрКредит – отсрочка оформляется по электронной почте.
Отсрочки по ипотечным программам
Согласно новостям Национального Банка Казахстана от 25 марта 2020 года, вкладчики по программам «7-20-25» и «Баспана-хит» также получат отсрочку сроком до 90 дней без штрафов и пени.
Это касается только тех, кто понес финансовые потери вследствие режима ЧП и карантина.
© Марк Захаров